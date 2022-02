González Laya dice que la entrada de Ghali fue una decisión "política" y defiende la "tradición humanitaria" de España

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya ha asegurado este jueves que la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, fue una decisión "política" y ha defendido que España tiene "una tradición humanitaria" a la que "no quiere renunciar".

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, la exministra, investigada por el 'caso Ghali, ha explicado que durante su etapa en el Ministerio "nunca" se perdió la "interlocución" con Marruecos y que los "canales de comunicación entre los dos países siguieron abiertos" y se continuó "trabajando.

"Estas decisiones (la entrada de Ghali), que son de orden político, no administrativa, tienen que quedar en ese orden. Me gusta ser respetuosa con la capacidad de los Estados de tomar decisiones políticas sin tener que desnudarse ante el mundo", ha afirmado.

Preguntada por si su destitución en el Gobierno estuvo exigida por Marruecos, González Laya ha respondido que no le corresponde a ella contestar a esa cuestión. "Una sabe cuando sirve en política que el cargo comienza y se puede terminar. Uno lo tiene que aceptar con serenidad", ha añadido, al tiempo que ha recordado que su labor como ministra fue "una gran oportunidad" de la que aprendió "muchísimo". "Me quedo con todo lo que he aprendido y el resto ya lo he olvidado, estoy en otra cosa", ha reiterado.

A este respecto, ha señalado que lleva "muchísimos" años trabajando en el sector de las relaciones internacionales y "siempre" ha trabajado "de una forma muy estrecha y cercana" con Marruecos.

"Tengo el mayor de los respetos por Marruecos. Y eso no ha cambiado. Tampoco ha cambiado que nuestro país tiene una tradición humanitaria a la que no quiere renunciar", ha subrayado González Laya, quien ha afirmado que no guarda "ningún rencor" y que tampoco tiene "ninguna razón" para "pensar que se hizo algo que no se hubiera tenido que hacer".