González Laya, al PP: "Dejen de visitar embajadas pidiendo que la UE no nos conceda los fondos que tanto necesitamos"

Los 'populares' avisan de que 6 meses de estado de alarma dañan la imagen de España pero el Gobierno insiste en pedir su apoyo

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha acusado este miércoles al PP de remar contra los intereses de España y le ha emplazado a "tejer consensos: "Dejen de visitar embajadas pidiendo que la UE no nos conceda los fondos que tanto necesitamos", ha dicho en el pleno del Congreso.

En respuesta a una interpelación de la 'popular' Valentina Martínez Ferro sobre el "grave deterioro de la imagen de España", González Laya ha dicho que el PP no quiere ver que la pandemia no es una crisis exclusiva de y, como en otras ocasiones, ha acusado a los 'populares' de "deslealtad".

A su juicio, "si hay algo que daña" la imagen de España es la "enorme polarización y tensión" a la que los 'populares' contribuyen. "No sé si quieren apagar fuegos o echar gasolina, se ofrecen como bomberos pero tienen actitudes de pirómanos", ha remarcado.

De hecho, ha recalcado que el Gobierno ha tenido que dedicar esfuerzos a "desmentir afirmaciones de sus compañeros de filas en el Parlamento europeo" contra el primer estado de alarma. "España era un infierno, era lo que estaban diciendo", ha avisado.

"La imagen de España es también la del consenso que podamos construir y en estos meses ha quedado la imagen fuera de nuestras fronteras de que había fuerzas políticas que maniobraban para erosionar al Gobierno y eso no se lo merecen los ciudadanos", ha zanjado.

La jefa de la diplomacia y la diputada se han acusado mutuamente de no ver la realidad de España. "Me preocupa su incapacidad para ver la realidad porque no le permite afrontarla. Que crea que el problema de su imagen exterior es el PP y no sus socios de coalición es preocupante", ha advertido Martínez Ferro.

La 'popular' también ha cargado contra la pretensión de aprobar un estado de alarma de seis meses, "sin control parlamentario, acabando con la seguridad jurídica y destrozando el ánimo de los españoles y la esperanza de la recuperación", porque eso tendrá "consecuencias en la credibilidad y la confianza exterior" en España,

Sin embargo, la ministra ha replicado que la votación del estado de alarma será uno de los tres momentos en los que el PP puede demostrar su "voluntad de cooperación" por el bien de la imagen de España. Los otros dos son la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La ministra ha instado a los 'populares' contribuir a la imagen de España y a "no dar la razón a Antonio Machado con eso de que en España de cada 10 cabezas nueve embisten y una piensa".

Martínez Ferro ha leído en la tribuna una sucesión de titulares y fragmentos de texto de prensa internacional muy duros con España y su gestión de la pandemia y ha responsabilizado al Gobierno por su "pésima gestión sanitaria", su "nula gestión económica" y por provocar una "crisis institucional".

"SU PROPIA REALIDAD DE MÁTRIX"

En cambio, para González Laya, el PP "se ha construido su propia realidad de Mátrix" y tiene una imagen de España que no es la que tienen las instituciones europeas e internacionales, los gobiernos de otros países ni los turistas.

A juicio del PP, el Gobierno "traslada la imagen de un país poco fiable" y así lo demuestran los rankings internacionales con "notas a pie de página que dicen que las cifras oficiales no son creíbles".

Y esto, ha añadido, ha vuelto a pasar con el estado de alarma: "anunciaron un esto de alarma de seis meses anteayer, ayer lo modificaron y hoy el presidente viene como si esto fuese un zoco marroquí o turco a decir que dos meses no, que ofrecemos cuatro". "Ustedes deciden, rectifican y luego mutualizan la responsabilidad", le ha afeado.

Con todo, ha asegurado que el PP quiere "tender la mano" para mejorar la imagen de España, afirmando que, dado que González Laya ha puesto en marcha un grupo de expertos para ello, será que es consciente de que está deteriorada.

El PP, ha afirmado, quiere hacer propuestas para "devolver la ejemplaridad democrática" y "preparar la llegada de los fondos europeos" con la creación de la agencia independiente que propuso el líder del PP, Pablo Casado, "alejada de lobbistas de dentro y fuera del Gobierno". "Queremos trabajar juntos para comenzar la recuperación y la reparación de las heridas que ustedes han dejado a la marca España", ha afirmado.

En cambio, la ministra ha subrayado que la imagen de España, que es "fuerte y positiva", la construyen y refuerzan también todos los trabajadores anónimos que cada día cumplen con su obligación.