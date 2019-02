González Pons descarta querellarse contra 'el Bigotes' por implicarle en la trama Gürtel y llamarle "gusano"

Actualizado 26/02/2019 11:38:41 CET

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP y vicepresidente primero del Grupo PPE en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, ha descartado este martes el querellarse contra Álvaro Pérez, 'el Bigotes', que afirmó este lunes que González Pons está implicado en la trama Gürtel y le llamó "gusano". "¿Eso me desacredita de verdad? Los políticos deben debatir entre políticos", ha subrayado.

Preguntado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, por la carta que 'el Bigotes' envió a la juez de la Gürtel acusándole de financiación ilegal del PP, el dirigente 'popular' ha indicado que la juez la rechazó dos veces. "No ha creído ni una palabra de lo que dice, está inquinado porque yo no respondí, pero ya no voy a responder más", ha incidido.

"Me querellaré cuando me interese", ha zanjado, asumiendo que en este momento no lo hará.

ATAQUES A GONZÁLEZ PONS

Este lunes, el que fuera responsable de Orange Market dijo en su declaración, por videoconferencia desde prisión en la comisión de Les Corts Valencianes que investiga contratos de la Generalitat con empresas vinculadas a la trama Taula, que el eurodiputado era un "gusano".

"Es uno de esos gusanos que sabe mantenerse en la manzana por los años de los años", afirmó el Bigotes, añadiendo que González Pons "vive de maravilla todavía".

"Que González Pons diga que me echó, miente como un bellaco porque en plena Gürtel se reunió conmigo para ver si me podía ayudar en un asunto personal, lo que pasa que se reunió a escondidas porque le daba miedo que le vieran conmigo por Valencia, es un mentiroso", señaló, para agregar que sabe que ha conocido "muchas cosas de él". "Demasiada gente -ha agregado- en Valencia es testigo de cómo me trataba y del respeto que me tenía", subrayó.