El Govern aprueba un crédito de 814 millones para salarios y extras, con cargo a traspasos del Estado

Es la primera fase del plan de contingencia que irá sumando en las próximas semanas más partidas, como la de atención a los MENAS

La Generalitat ha aprobado un decreto ley que concede un suplemento de crédito de unos 814 millones de euros a los Presupuestos 2017 (prorrogados en 2019) para atender nuevos gastos, como los relacionados con los aumentos salariales de los trabajadores públicos y el retorno del 40% de su paga extra de 2013.

Así lo ha explicado el vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonès, acompañado por la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes.

La medida responde a que los créditos de gasto previstos en las cuentas de 2017 --las últimas aprobadas y prorrogadas hasta la actualidad-- resultan insuficientes para atender las necesidades que han surgido desde entonces, con carácter recurrente e impacto en el ejercicio actual.

Aragonès ha dicho que este suplemento de crédito también abarca los aumentos de plantilla en el ámbito de la educación y la sanidad realizados por la Generalitat el último año.

La cifra del suplemento de crédito se desglosa en 241 millones que provendrán del Fondo de Facilidad Financiera (FFF) y 572 millones de los anticipos del Gobierno a las comunidades según el modelo de financiación.

El decreto ley aprobado este martes tendrá vigencia a partir de su publicación en el BOPC, cuando se abrirá un plazo de 30 días para ser convalidado por el Parlament: Aragonès espera que tenga "una amplísima mayoría sino unanimidad" en la cámara.

PLAN DE CONTINGENCIA

Este decreto ley es una primera fase del plan de contingencia que está elaborando el Govern para "conseguir todo aquello que sea posible" de lo que estaba previsto en el proyecto de Presupuestos 2019, que no consiguió los apoyos necesarios y no superó la tramitación parlamentaria.

El vicepresidente ha criticado la "irresponsabilidad" de los grupos del Parlament al no aprobar las cuentas: los ha acusado de estar en campaña electoral por no apoyarlas, y ha remarcado que el plan de contingencia no será lo mismo que si se hubieran aprobado las cuentas.

Ha lamentado que no será posible conseguir todo lo que estaba previsto en el proyecto de Presupuestos, pero que el Ejecutivo priorizará las urgencias más inmediatas y no "dimitirá" de sus responsabilidades.

"No empezamos una campaña electoral como el Gobierno del Estado", ha dicho Aragonès, y ha confiado en que, cuando pase todo el ciclo electoral, los grupos de la oposición en el Parlament prioricen el bienestar de la gente.

El plan de contingencia será aprobado próximamente y en las próximas semanas se irán sumando las partidas que el Govern considere prioritarias, como la atención a los menores extranjeros no acompañados (MENAS) acogidos los últimos años.

Aragonès ha recalcado que este plan estará en línea con el proyecto de Presupuestos y que "tres de cada cuatro euros" se destinarán a educación, salud, trabajo y bienestar social, además de reforzar la seguridad y las emergencias y de recuperar determinadas inversiones.

REFORMA LEY FINANZAS PÚBLICAS

El conseller de Economía ha detallado que el Govern determinará el marco general del plan de contingencia, pero que cómo se van destinando finalmente los recursos necesarios dependerá de cada actuación.

Aragonès ha diferenciado que algunas se podrán realizar con movimientos internos entre los departamentos, para los que no hará falta aprobar acuerdos de Govern, pero que, en los que se requieran suplementos de créditos, se volverá a hacer mediante decreto ley.

Tampoco ha desechado una posible reforma de la Ley de Finanzas Públicas si se requiere más flexibilidad: "Hoy de momento no era necesaria pero no la descartamos en el futuro si la necesitamos".