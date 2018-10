Granados ve "lógico" que los ayuntamientos del PP dejen la FEMP por estar presididos por "quien insulta gravemente a sus votantes"

Actualizado 10/12/2008 18:35:46 CET

PINTO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, aseguró hoy que le parece "lógico" que todos los alcaldes populares rechacen seguir siendo presididos en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por "quien ha insultado a sus votantes", en referencia a las palabras pronunciadas por su presidente, Pedro Castro.

"Cuando uno de manera voluntaria ha excluido a prácticamente la mitad de esos representantes mediante la fórmula del insulto, parece lógico que esos alcaldes se nieguen a seguir siendo presididos por quien insulta gravemente a sus votantes", declaró Granados tras un encuentro en Pinto con alcaldes y portavoces del PP en la Comunidad de Madrid.

Respecto a la reunión que mantendrá la Dirección Nacional del PP el próximo 16 de diciembre para debatir la salida de la FEMP si finalmente Pedro Castro no dimite, Granados adelantó que las posturas "están muy claras" y recordó que los alcaldes madrileños ya tienen la decisión tomada desde hace días.

El dirigente popular puntualizó también que la dimisión de Castro no se trata de si tiene o no el apoyo mayoritario de la FEMP, sino de si "uno está habilitado para representar al conjunto o no lo está".