El Grupo Mixto sigue sin constituirse a la espera de la decisión de la Mesa de las Cortes sobre los cargos liberados

VALLADOLID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Mixto sigue sin constituirse dos semanas después de la conformación del Parlamento de Castilla y León de la XI Legislatura a la espera aún de la decisión que adopte la Mesa de las Cortes sobre los cargos liberados, con la reclamación de Podemos, Ciudadanos y Por Ávila de que se mantengan las condiciones que ha tenido el grupo que aglutina a los partidos minoritarios en los anteriores mandatos, en los que estuvieron liberados tanto el portavoz como el viceportavoz.

Así lo ha confirmado a Europa Press el procurador de Unidas Podemos. Pablo Fernández, que ha insistido en que los tres parlamentarios que constituirán el Grupo Mixto siguen "a la espera" de la decisión de la Mesa de las Cortes sobre los medios técnicos y humanos con los que contarán los distintos grupos.

De mantenerse las condiciones que se han dado en las anteriores legislaturas, los tres procuradores que integrarán el Grupo Mixto --Pablo Fernández, de Unidas Podemos; Francisco Igea, de Ciudadanos, y Pedro Pascual Muñoz, de Por Ávila-- seguirán adelante con el acuerdo que alcanzaron en su reunión el pasado jueves 17 de marzo pero, de lo contrario, volverán a sentarse para dilucidar sobre su situación.

Hay que recordar que el Grupo Parlamentario Mixto tiene un plazo no superior a treinta días desde la sesión constitutiva de la Cámara --tuvo lugar el 10 de marzo-- para, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros, designar al portavoz que le representará ante los órganos de la Cámara y para aprobar su reglamento de organización y funcionamiento interno. De no alcanzarse estos acuerdos en el plazo establecido o si no se ajustan al Reglamento, la Mesa de las Cortes establecerá los criterios de funcionamiento del Grupo Mixto.

Por otro lado, Pablo Fernández ha considerado "lamentable" que se esté "dilatando" y "demorando tanto" la reunión de la Mesa de las Cortes y de la Junta de Portavoces ya que, además de fijar la fecha de la sesión de investidura del presidente de la Junta, que se había planteado para el 25 de marzo o para el 28, debe tomar otras decisiones fundamentales y relativas al funcionamiento ordinario del Parlamento, como el número de procuradores liberados, el reparto de los escaños en el hemiciclo e, incluso, la distribución de los despachos.

"Nada de nada", ha sentenciado Fernández que ha criticado la "injustificable y vergonzosa" demora en la constitución del Gobierno de Castilla y León de la que ha responsabilizado tanto al Partido Popular como a Vox en su estrategia de reparto de sillones en el Ejecutivo, y de la que ha eximido en parte al presidente de las Cortes, Carlos Pollán, al que ve atado "pies y manos" a expensas de ese acuerdo entre los partidos que conformarán el próximo Gobierno de Castilla y León.

"La responsabilidad última no es del presidente --de las Cortes-- aunque es cierto que tiene que convocar --la Mesa y la Junta de Portavoces-- y fijar la fecha de la investidura", ha manifestado en concreto para lamentar que haya pasado toda esta semana sin que se hayan producido estas reuniones con previsión de que tampoco se produzcan a inicios de la que viene.

Y tras aclarar que a Unidas Podemos no les gusta "nada" un Gobierno de PP y Vox, sí ha reconocido la "necesidad imperiosa" de que eche a andar el Ejecutivo para poder tomar decisiones, máxime en el actual momento de crisis social y económica.