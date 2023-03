Guasp (Cs) exige "memoria, dignidad y justicia con las víctimas del terrorismo"

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp (c), asiste al acto en recuerdo a las víctimas del terorrismo, en el Bosque del Recuerdo del Parque de El Retiro, a 11 de marzo de 2023, en Madrid (España). El acto organizado por la AVT se celebra como

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp (c), asiste al acto en recuerdo a las víctimas del terorrismo, en el Bosque del Recuerdo del Parque de El Retiro, a 11 de marzo de 2023, en Madrid (España). El acto organizado por la AVT se celebra como - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de CS, Patricia Guasp, ha exigido "memoria, dignidad y justicia con las víctimas del terrorismo" tras asistir al acto de celebración del 'Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo' celebrado en la mañana de hoy en el Bosque del Recuerdo en el Parque de El Retiro en Madrid.

"No queremos que la memoria histórica del Gobierno de Sánchez sea excluyente con las víctimas del terrorismo, queremos que la memoria histórica reciente esté también en los libros de nuestros hijos, que no borre el terrorismo más cercano, el de ETA", ha afirmado.

Cs ha registrado en el Senado propuestas, iniciativas y preguntas parlamentarias para que no se olvide lo ocurrido el 11M y que no prescriban los delitos de terrorismo. "En apenas un año prescribirán los asesinatos del 11M, acerca de los cuales todavía hoy desconocemos la identidad de muchos de los asesinos que cometieron este delito", ha advertido Guasp, aseverando que "desde CS decimos que no pueden prescribir los actos de terrorismo".

La portavoz liberal, acompañada por la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, y por la candidata de CS a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Araceli Gómez, ha recordado además durante su intervención que "gracias a Begoña Villacís en el Ayuntamiento de Madrid se solicitó que todas las calles que, debido a la memoria histórica, tenían que cambiar de nombre, llevaran el de una víctima del terrorismo de ETA o del 11M".