El hermano de un cabecilla de la 'Púnica' señaló a Díaz Ayuso como su contacto en el PP en 2011

Actualizado 08/08/2019 13:43:17 CET

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El informático de Eico Adrián de Pedro --hermano de Alejandro, supuesto 'conseguidor' de contratos de la trama Púnica-- señaló en una declaración judicial realizada en 2014 a la candidata a presidir la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso como su contacto en el PP para los trabajos de mejora reputacional de la candidata Esperanza Aguirre en la campaña electoral de 2011.

Así se desprende de la declaración que De Pedro prestó el 23 de diciembre de 2014 ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, adelantada por Voz Populi. Durante el interrogatorio, a cuyos audios ha tenido acceso Europa Press, el empresario valenciano dice sobre Díez Ayuso: "Esa persona que le estoy diciendo, para mí,*es más que un técnico*que me hayan puesto en contacto para decir cambia esto, cambia lo otro".

De Pedro, explicó al juez que él vino a Madrid en una ocasión a trabajar en el proyecto con el equipo técnico y que ayudaba para la creación de páginas web. Negó desconocer quien del PP tenía que pagarle, puesto que esos asuntos los llevaba directamente su hermano Alejandro, aunque se trataba de "la época de Esperanza Aguirre".

"¿ME PUEDES AYUDAR CON ESTO O CON LO OTRO?

"Yo sé con quien hablaba yo, Isabel Díaz Ayuso, que era la que me decía 'oye, me puedes ayudar en esto, me puedes ayudar en lo otro'", refirió el informático al entonces titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, quien insistió durante su interrogatorio si dicho contacto estaba en "Génova", sede del PP y donde también se ubica la dirección del PP de Madrid. "Esa chica es una empleada del PP de Madrid", respondió entonces el compareciente.

"Mi percepción es que la gente de allí no tenía ni idea de redes sociales ni de posicionamiento web, y nosotros les formábamos y les ayudábamos en la campaña que había con Esperanza, que se presentó como candidata", explicó el experto al juez.

"Yo fui allí a Madrid a hacer una formación de posicionamiento, para que la gente supiera de estas cosas", añadió. "En cuanto acabaron las elecciones nos mandaron a freír pascuas, y casi desaparecemos", lamentó también De Pedro ante el juez.

Los contratos de mejora reputacional de candidatos del PP en varias localidades españolas forman parte de la investigación de esta trama presuntamente corrupta.

LA IMPUTACIÓN DE SUS JEFAS

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado recientemente la imputación en el caso de las expresidentas autonómicas Aguirre y Cristina Cifuentes, con quienes trabajó Díaz Ayuso. El actual magistrado del caso, Manuel García-Castellón, tiene pendiente de resolver este asunto.

Alejandro de Pedro fundó en 2010 Eico, una consultoría dedicada a la reputación e identidad digital de personas, organismos públicos y marcas privadas. Fue responsable de la estrategia de posicionamiento para más de 50 candidatos en las elecciones municipales de 2011.