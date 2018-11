Un hijo del juez Lidón denuncia el tortuoso proceso para juzgar a 'Txeroki' con una orden de extradición no tramitada

Publicado 07/11/2018 14:50:52 CET

Iñigo Lidón, uno de los hijos del juez José María Lidón, asesinado hace 11 años por ETA en Getxo (Vizcaya), ha denunciado "el tortuoso" proceso judicial que está sufriendo la familia para que se pueda juzgar a 'Txeroki', Mikel Garikoitz Aspiazu, que cumple condena en Francia, y al que la madre, Marisa Galarraga, y él mismo identificaron en una rueda de reconocimiento como el autor del crimen.

Además, ha afirmado que "la última gota que ha colmado el vaso" ha sido una orden de extradición "no tramitada", que no han recibido las autoridades galas. "Queremos que el caso vaya adelante, que se resuelva, que le extraditen y que se pueda celebrar el juicio", ha subrayado.

Durante su intervención en el homenaje celebrado al magistrado en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), el hijo de la víctima ha denunciado "el proceso judicial tortuoso" que han sufrido para que se aclare el crimen de su padre.

ULTIMA GOTA: NO SE TRAMITA EXTRADICION

"La familia es la que ha tenido que tomar la iniciativa en todo momento para poder llevar adelante el proceso y la última gota que ha colmado el vaso ha sido una orden de extradición no tramitada, no recibida por Francia. No sabemos muy bien qué ha pasado", ha añadido.

En esta línea, ha explicado que llevan dos años esperando a que se tramitase la entrega de 'Txeroki' y se pudiera celebrar la vista oral. "Queremos que se cierre el caso y pasar página", ha subrayado.

