Iceta defiende "un gesto" hacia los presos del 'procés': "¿Es sedición? ¿Merece una pena tan alta?

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha defendido este miércoles reformar el Código Penal como "gesto" hacia los presos del 'procés' para mostrar que el Gobierno está "dispuesto a cambiar las cosas a mejor".

"No quiere decir que lo que pasó en Cataluña en 2017 no sea grave. Saltarse la Constitución y el Estatuto, imponer la voluntad sobre una mayoría de ciudadanos es gravísimo. Ahora, ¿es una sedición? ¿Si lo es, merece una pena tan alta?", se ha preguntado Iceta en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press.

Así, Iceta ha explicado que "es la primera vez que un tribunal ha aplicado el tipo" penal y que "la propia sentencia y la valoración de algunos juristas apunta a que hay dificultades en ajustar lo que ocurrió a lo que" el Código Penal "plantea".

A su juicio, los delitos de rebelión y sedición fueron concebidos "para golpes de Estado militares y no para otras cosas". "Yo no soy muy experto", ha reconocido Iceta, que ha defendido que "cualquier momento es bueno" para afrontar la modificación de la norma.

En este contexto, el líder de los socialistas catalanes ha abierto la puerta a que, si finalmente se acomete la reforma del Código Penal, pueda incluirse un "delito de atentado contra la Constitución o de desobediencia reiterada al Tribunal Constitucional".

En definitiva, cambiar el delito de sedición y el de rebelión sería "un gesto" hacia los políticos independentistas presos. "Pero que digamos que la sedición no se ajusta a lo que pasó no implica que consideremos que atentar contra la Constitución no fue un delito merece una sanción penal importante", ha zanjado.