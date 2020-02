Iceta no ve un referéndum de independencia esta década, pero si una reforma del Código Penal para aliviar a los presos

Publicado 17/02/2020 15:41:34 CET

TARRAGONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha descartado este lunes que se celebre un referéndum sobre la independencia de Cataluña durante esta década, como ha augurado el dirigente de los comuns y Unidas Podemos Jaume Asens: "Pues yo no lo veo", ha dicho, y ha apostado por otro tipo de consulta, en la que se vote sobre acuerdos que se alcancen.

"Tenemos que ponernos de acuerdo y, cuando tengamos un acuerdo, ponerlo a consulta", ha dicho Iceta preguntado en declaraciones a los medios tras reunirse con agentes sociales y económicos de Tarragona para abordar el accidente del 14 de enero de la planta de Iqoxe en La Canonja (Tarragona), junto a la viceprimera secretaria del PSC, Eva Granados.

"No estamos pensando en un referéndum de independencia, sino en un esfuerzo de acercar posiciones", algo que debe hacerse primero dentro de Catalunya porque por ahora no hay consenso, ha asegurado Iceta, que ha subrayado que los socialistas apuestan por una consulta para ratificar un acuerdo y para reunir, y no para separar.

Preguntado por si cree que el diálogo entre el Gobierno central y el de la Generalitat debe incluir un mediador, ha recordado que el acuerdo por el que se creó la mesa de diálogo no incluía esta figura, y respetarán el acuerdo suscrito: "Creo que los partidos independentistas tienen una discusión para ganar la batalla por la hegemonía independentista, pero es un problema de ellos".

CÓDIGO PENAL

A preguntas de los medios sobre la reforma del Código Penal para cambiar la regulación de los delitos de rebelión y sedición, ha señalado que "son elementos que están en discusión muy abierta y pueden contribuir a aliviar la situación de personas condenadas" por el proceso independentista.

"Estamos trabajando sobre estas cuestiones pero todavía no hay una propuesta concreta, y conviene ser prudentes y esperar a tener propuestas sobre la mesa", ha agregado Iceta, que ha remarcado que este debate se deberá mantener en el Congreso cuando haya propuestas concretas, que cree que no tardarán mucho.

Sobre el accidente en Tarragona y la seguridad del sector petroquímico, ha sostenido que "hay márgenes de mejora importantes en materias de seguridad industrial e inspección de trabajo", y ha expresado la voluntad del PSC de trabajar con los sectores implicados para mejorar la seguridad y contribuir a tranquilizar a la población.