Igea sugiere que el modelo centralista de Ciudadanos impidió tener mejores resultados en las vascas y gallegas

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, en un acto oficial en Valladolid. - Photogenic/M.A Santos - Europa Press

Roldán recomienda no copiar al "extremismo rancio" de derechas y Pericay señala que la coalición PP+Cs en Euskadi no fue acertada

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, ha sugerido que el modelo centralista de partido que existe en Ciudadanos, al que él se opuso cuando compitió con Inés Arrimadas por el liderazgo de la formación naranja, les ha impedido tener unos mejores resultados en las elecciones vascas y gallegas de este domingo.

A través de varios mensajes publicados este lunes en su cuenta de Twitter, Igea ha indicado que de estos comicios autonómicos se pueden extraer varias lecciones "para PP, Podemos, PSOE y Cs".

"No se gana en las comunidades autónomas sin contar con estructura y el compromiso en el territorio. Imponer candidatos, desoír a la militancia y gobernar desde dentro de la M-30 como si no hubiera vida inteligente fuera no es una buena idea", ha advertido, aludiendo a las direcciones nacionales de los partidos.

En su opinión, después de más de 40 años, no se puede ignorar que España es un Estado autonómico. "Los que creemos en la igualdad de derechos de los españoles y el proyecto común tenemos la obligación de actuar conscientes de esa realidad", ha añadido.

AL NACIONALISMO "SE LE COMBATE DESDE EL TERRITORIO"

Igea, que formó parte de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos y fue muy crítico con Albert Rivera, lideró después la corriente crítica interna que apostaba por dar un mayor protagonismo a los representantes y la militancia del partido en cada comunidad.

Arrimadas lo rechazaba por considerar que su rival en las primarias pretendía establecer un "partido de baronías" territoriales, sin unidad de discurso. Ese modelo fue derrotado en la Asamblea General de principios de mayo.

El vicepresidente castellano y leonés ha subrayado que al nacionalismo --que ha experimentado un auge electoral tanto en Euskadi como en Galicia-- "se le combate desde el territorio".

Por ello, se ha mostrado en contra de aquellas estrategias que "desvinculan a los territorios de los partidos nacionales y fomentan la creación de partidos provinciales y nacionalistas".

FRENTE A "EXPULSIONES Y DESCALIFICACIONES", "CONSENSO"

Asimismo, ha señalado que "las fugas, las expulsiones y las descalificaciones no hacen a los partidos más grandes" y que "el debate, la tolerancia y el consenso son más eficaces". Aunque no ha mencionado a ningún partido en concreto, en Cs ha habido fuertes tensiones internas y dimisiones en el último año.

Otra lección que el dirigente autonómico ha sacado de las elecciones vascas y gallegas es que "no existe un proyecto de izquierdas para la nación española" y que "su alianza con el nacionalismo le ha convertido en su socio secundario en todas partes", en alusión al PSOE y a Podemos.

A estas fuerzas políticas les recomienda ofrecer "un proyecto de igualdad, moderno, con servicios públicos eficaces y evaluación de políticas", además de "alejarse del sindicalismo rancio y apostar por una administración del siglo XXI, transparente y profesional".

TONI ROLDÁN

También se ha pronunciado en Twitter el exsecretario de Programas de Ciudadanos y exportavoz económico en el Congreso Toni Roldán, que dimitió en junio de 2019 por sus discrepancias con Albert Rivera.

Tras los comicios autonómicos de este domingo, Roldán ha defendido que "la estrategia de hacer de quien no eres no funciona en política" y que "al extremismo rancio (también al de derechas) se le combate, no se le copia".

"Si los liberales quieren llegar a alguna parte, deben tener un discurso propio, coherente e identificable. Y defenderlo con valentía", ha manifestado, refiriéndose a Cs. Cuando Roldán se marchó, censuró los pactos con Vox que permitieron a su partido gobernar junto al PP en comunidades y ayuntamientos.

XAVIER PERICAY

Otra figura crítica que ha salido a señalar errores de su antiguo partido es Xavier Pericay, exmiembro de la dirección nacional y exportavoz en el Parlamento de Baleares, que también dejó sus cargos el verano pasado.

Lo que lamenta Pericay es que fuese una Gestora la que, tras la dimisión de Rivera y "en pleno periodo precongresual", tomase la decisión de promover coaliciones electorales con el PP en Galicia, Cataluña y el País Vasco.

Finalmente, la propuesta de Arrimadas solo se pudo llevar a cabo en esta última comunidad, a través de la alianza PP+Cs, encabezada por el 'popular' Carlos Iturgaiz.

"Para frenar al nacionalismo, se dijo. Vistos los resultados, muy acertada no fue", ha concluido el exportavoz parlamentario.