Iglesias cree que Felipe González es un "abierto opositor" al Gobierno de coalición

No entiende la agresividad de la derecha contra Podemos: "Si no somos tan fuertes ni estamos en nuestro mejor momento electoral"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cree que el expresidente Felipe González es un "abierto opositor" al Ejecutivo de coalición que conforman el PSOE y Unidas Podemos, y que preside el secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez.

Así lo ha puesto de manifiesto durante su intervención en los Cursos de Verano que organiza la Universidad Complutense en El Escorial, en la conferencia 'La centralidad del objetivo nº 10: reducción de las desigualdades', mientras explicaba los cambios que se han producido, a su juicio, en el mapa político español en los últimos años y, en especial, a raíz de la pandemia.

Según Iglesias, el PSOE también es reflejo del "cambio de época" que se ha producido, y prueba de ello es que la "figura histórica más importante" de los socialistas --más incluso, a su juicio, que su fundador Pablo Iglesias o Indalecio Prieto--, ahora es "un abierto opositor a un Gobierno presidido por el secretario general" de los socialistas.

"Eso revela hasta qué punto han cambiado ciertas cosas en nuestro país y han cambiado los campos políticos", ha explicado, tras señalar que ya es "absolutamente imposible volver al escenario anterior". "Puede haber cambios, pero no pasos atrás", ha sentenciado.

"LA DERECHA NO ENTIENDE EL CAMBIO DE ÉPOCA"

Iglesias se ha referido en concreto al acuerdo "histórico" alcanzado en Europa para hacer frente a la crisis del coronavirus, y que implica, a su juicio, un "cambio de época", que la derecha derecha en España "no está entendiendo", como demuestra su "agresividad". "Ni siquiera entienden a Angela Merkel. Siguen preguntándose por qué Merkel y Alemania han hecho esto", en relación a su apoyo a las políticas expansivas.

Sobre esa "agresividad sin límites", el líder de Podemos ha señalado que llama la atención la que tienen no con el Gobierno en general, sino contra Unidas Podemos, a pesar del papel "modesto" que tiene ahora, según su líder.

"Llama la atención porque no somos tan fuertes. No estamos ni muchísimo menos en nuestro mejor momento electoral. Tenemos 35 diputados, antes teníamos más", ha reconocido, al tiempo que ha señalado que esa estrategia se debe a que no aceptan que gente como ellos "puedan estar, con una presencia modesta, en la dirección política de los cambios que se van a producir en nuestro país en los próximos años o décadas".

Esto se suma al hecho, según Iglesias de que el líder del PP, Pablo Casado, "jamás formará parte de un Consejo de Ministros en España", según ha pronosticado, debido a la división que hay en la derecha, y que ha explicado como "un fracaso político" del expresidente del Gobierno y ex líder de los 'populares' José María Aznar.