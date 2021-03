Iglesias define al PP como un "partido delincuente" y censura que gente como Ayuso "escupa sobre palabras como libertad"

Reivindica el legado de los comunistas españoles que lucharon para traer la democracia y la Constitución a España

MADRID, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha asegurado que el PP es un "partido delincuente" que "ha normalizado la corrupción como forma de gobierno", perpetrando un "crimen" a la sanidad y educación en la Comunidad de Madrid.

Además, ha defendido que los comunistas en Madrid lucharon por la democracia y la Constitución mientras el PP "insulta" esa memoria. En consecuencia, ha lanzado que "ya está bien" que los populares y la dirigente madrileña, Isabel Díaz Ayuso, "dé lecciones de libertad", cuando no la hay cuando no existen sanidad ni educación "decentes". "Ya está bien que esta gente, que son corruptos, escupa sobre palabras como libertad

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, ha calificado de "alucinante" que el PP conciba el "comunismo como un insulto", en alusión a su eslogan 'Comunismo o libertad' cuando en Europa los partidarios de esta ideología forman parte del "ADN de la democracia".

"Para decir eso no hay que gritar ni insultar a nadie, pero hay que definir las cosas. Ya está bien que se siga permitiendo robar a manos llenas y de reírse en la cara a los ciudadanos. Lo que ha hecho el PP en Madrid implica una sanidad peor", ha enfatizado para aludir a que Vox también defiende "crímenes" con su apología al "terrorismo de estado" al loar la figura del que fuera general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo.

A renglón seguido, ha asegurado que el PP lo fundaron "siete ministros que formaron parte de la dictadura" franquista y Vox reivindica los gobiernos de Francisco Franco. Por tanto, es un deber de los demócratas definir lo que representa la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y Vox.

"¿Cómo pueden consentir esto los demócratas? A la gente le tenemos que decir la verdad, tenemos muchos defectos pero a nosotros no se nos compra y no tememos miedo a decir la verdad. Y a veces por no decir la verdad se han normalizado determinados estilos políticos, como pasó en Estado Unidos (en alusión a Donald Trump), que hacen tanto daño a la democracia", ha apostillado.

Por tanto, ha augurado que cuando la izquierda gobierne en Madrid habrá una sanidad y políticas educativas y medioambientales "decentes", como han demostrado el Ejecutivo de coalición estatal.