Iglesias denuncia que el objetivo de Frente Amplio fue "matar" a Podemos "por delante de cualquier consideración"

Archivo - El exvicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, durante el encuentro bajo el título ‘Frenar a la extrema derecha’, en el Ateneo de Madrid, a 21 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha denunciado que el "objetivo" de Frente Amplio fue "matar" a Podemos "por delante de cualquier consideración", tras no haber llegado a un acuerdo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una intervención en la tertulia de 'Las mañanas de RNE', Iglesias ha acusado directamente a Frente Amplio de "suicidarse" para "no sacar" diputados en circunscripciones e ir contra Podemos pese a que, según ha afirmado, había conversaciones y preacuerdos territoriales en comunidades, como los que se sí lograron pactar en Canarias y Comunidad Valenciana.

Según su versión, la circunscripción de Madrid había "quedado fuera" de los acuerdos entre Podemos y Frente Amplio pues, a su juicio, "es el lugar donde más indiferente es el sistema electoral a la fragmentación".

"Y ahí yo creo que hubo una decisión del Frente Amplio de suicidarse, de decir: 'pues no sacaremos diputados por muchas circunscripciones, pero aquí el objetivo es matar a Podemos por delante de cualquier otra consideración'", ha zanjado Iglesias.

En este contexto, ha puesto en valor el acuerdo de Podemos con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, de quien ha dicho que es "el principal activo simbólico" en la izquierda estatal junto a Irene Montero.

Así, Iglesias ha señalado que Podemos "buscó una fórmula de acuerdo en Cataluña a través de la cual apoyaba a Esquerra Republicana" e incluía a dirigentes de la formación morada en las listas del partido catalán, mientras los Comuns no quisieron entrar en este pacto.

"IZQUIERDA FUERTE"

Por otra parte, Iglesias ha abogado por una "izquierda fuerte" que haga oposición ante un eventual gobierno de coalición entre PP y Vox después del 29N, pero que también no diga "sí" a todo lo que propone el PSOE.

En cuanto a las listas conjuntas al Senado entre el PSOE y el Frente Amplio, Iglesias ha cuestionado por qué no utilizan esa misma fórmula para el Congreso y ha recordado que en el año 2000 ya se pactó una fórmula similar que no funcionó.