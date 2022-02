Iglesias y Dina piden al juez que siga investigando para saber si hubo un "encargo" a Villarejo similar a 'Kitchen'

Bousselham apunta a 'Kitchen' y 'King' como trabajos "similares" realizados por el comisario

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El ex vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y su ex asesora Dina Bousselham han recurrido este miércoles la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón de poner fin a la investigación de esta pieza separada para que esclarezca en qué circunstancias se produjo el robo del teléfono móvil de su ex asesora, apuntando que pudo ser un "encargo" al comisario José Manuel Villarejo similar a 'Kitchen'.

En su recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, Iglesias alega que las pesquisas deben prolongarse seis meses más para indagar en las posibles conexiones entre el robo del móvil de Bousselham y Villarejo y la cúpula policial de la época en la que se produjeron los hechos, 2015.

"Está huérfana de investigación en la presente pieza la supuesta facilitación de la información de la tarjeta a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) o la posibilidad de existencia de investigación policial regular o irregular respecto de la información contenida en la misma", indica.

Así, entiende que debe investigarse "cómo llegó al investigado Villarejo la meritada información de la tarjeta, y el recorrido que la misma hubiera podido tener respecto de la Dirección Adjunta Operativa, prorrogándose en tal periodo la presente pieza".

Bousselham solicita directamente al magistrado que investigue si hubo "un encargo al señor Villarejo, por miembros del Gobierno o del Ministerio del Interior, o de la DAO, con fines partidistas, que consistiese en el robo a mi representada de su terminal móvil con el objeto de perjudicar al señor Iglesias".

LA DECLARACIÓN DE PINO

Iglesias recuerda que esta pieza separada número 10 de 'Tándem', la macrocausa donde se investigan los muchos y variados negocios de Villarejo, se creó en 2019 después de que en casa del comisario se encontraran unos archivos con parte de la información contenida en el móvil de Bousselham que apareció publicada en prensa.

"Las noticias, en su mayoría, apuntan a las manifestaciones que ha realizado mi representado, con el claro objetivo de desprestigiar su imagen, en momentos electorales clave, de forma directa", subraya su letrado.

Por ello, sostiene que la investigación debería seguir abierta al menos hasta que se tome declaración al ex responsable de la DAO Eugenio Pino para, tal y como ordenó la Sala de lo Penal, determinar si había alguna investigación policial que justificara que Villarejo tuviera esta información.

El Juzgado Central de Instrucción Número 6 tiene pendiente escuchar a Pino, Bousselham y su pareja, si bien en noviembre indicó que no pondría día y hora a estas declaraciones hasta conocer el informe de la Policía Científica sobre la tarjeta mini SD del teléfono de Dina.

El ex líder 'morado' reprocha al magistrado que "se ha continuado investigando respecto de la meritada tarjeta, y no las hipótesis más lógicas, empíricamente más razonables o cuya certeza de posibilidad y probabilidad estaban en consonancia con los elementos obrantes en la causa".

En la misma línea, la abogada de Bousselham ha criticado que "la prueba practicada ha ido encaminada a incriminar a las víctimas", sin que se hayan investigado los hechos por los que habrían resultados perjudicados.

EL ANÁLISIS DE LA MINI SD

García-Castellón cree que la "única explicación posible" de que la tarjeta telefónica estuviera inservible cuando finalmente, y tras pasar de mano en mano, volvió a Bousselham es que los daños se provocaran estando en poder del entonces líder de Podemos, ya que --conforme la relato judicial-- fue el último que pudo acceder a su contenido antes de devolverla a su legítima dueña.

A este respecto, tanto Iglesias como Bousselham recalcan que un informe de la misma Policía Científica determinó en agosto de 2020 que los daños en la mini SD se debían a un "exceso de lijado" compatible con la técnica usada por la empresa a la que Dina y su pareja enviaron la tarjeta para recuperar su contenido.

El segundo informe policial, del pasado enero, concluye que la tarjeta era irreparable, haciendo imposible determinar quién fue la última persona que tuvo acceso a la misma, de qué manera fue destruida o qué tipo de archivos contenía. Los agentes solamente pudieron acceder a 18,2 GB que no pudieron desentrañar.

"Luego, la tarjeta no tenía daños que la hicieran inoperativa, solo se ha acreditado la imposibilidad del acceso a la misma por métodos habituales y este hecho, en relación con la posibilidad de que un dispositivo se estropee", reivindica Dina en su recurso.

En consecuencia, afirma que, "descartadas ya las hipótesis imposibles e improbables a las que se han visto sometidos el señor Iglesias y la señora Bousselham, queda pendiente continuar la instrucción" para evitar un cierre "en falso" de la causa.

'KITCHEN' Y 'KING'

La ex asesora de Iglesias subraya en este sentido que los hechos de la llamada pieza 'Dina' son "similares" a los investigados en otras piezas de 'Tándem', mencionando expresamente 'Kitchen' y 'King'.

"La pieza 7 ('Kitchen'), entre otras cosas, investiga el robo al señor (Luis) Bárcenas de sus dispositivos informáticos al objeto de clonarlos. ¿Por qué no es la hipótesis a investigar, a día de hoy, que el robo de la tarjeta a Dina Bousselham fuera otro encargo de análoga naturaleza?", plantea.

Y respecto a 'King', la pieza principal, recuerda que "investiga el encargo al señor Villarejo para la difamación del hijo de un líder político". "¿Por qué no es una hipótesis que en pleno crecimiento de un partido político se quisiera perjudicar el liderazgo de su secretario general a través de publicaciones sacadas de contexto?", cuestiona.

Con todo, reivindica que "se hace necesario y pertinente proceder al análisis con la misma exhaustividad y dedicación prestada a la tarjeta entregada por Doña Dina, en relación a la información encontrada en el ordenador del señor Villarejo".