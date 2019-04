Iglesias llama al voto "útil" a Unidas Podemos para "frenar a la derecha" y por un gobierno progresista

Actualizado 27/04/2019 0:13:22 CET

434664.1.500.286.20190426231827

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha pedido el voto para su formación este viernes en el mitin de cierre de campaña porque "es el único voto útil" ya que sirve para "frenar a la derecha y para garantizar un gobierno progresista" en la próxima legislatura.

Durante el acto, que se ha celebrado en el auditorio al aire libre del Parque Lineal del Manzanares (Madrid) y que ha congregado a 6.000 personas --según la organización--, el líder 'morado' ha recalcado que tras preguntarle al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, si pactaría con Albert Rivera (Cs) en caso de que dieran los números, "no supo contestar".

Así, Iglesias ha asegurado que Sánchez no contesta a esa pregunta "porque saben que si le dan los números, el Ibex, Felipe González y Carlos Slim, van a presionar" para que Unidas Podemos no esté dentro del Gobierno.

En este cierre de campaña, que culmina dos semanas en las que la formación ha apelado a la remontada para superar los malos datos que vaticinaban las encuestas, Iglesias se ha rodeado de los principales cabezas de lista, como su 'número dos', Irene Montero, el candidato por Málaga, Alberto Garzón o la cabeza de lista por Cádiz, Noelia Vera.

Tras apelar a ese voto a Unidas Podemos que "vale doble", Iglesias ha advertido de que aunque Rivera haya hablado de un cordón sanitario al PSOE, acabará haciendo "lo que le digan en el Ibex 35" y ha mencionado que pacto con PP y PSOE tras decir que no lo haría, o que hizo lo mismo en Andalucía, primero con Susana Díaz y luego con PP para formar Gobierno.

BRIGADA PATRIÓTICA

Como en el resto de actos de campaña, Iglesias se ha dirigido a los indecisos y abstencionistas y ha alertado de que decir que la política no sirve para nada "es reaccionario". En este punto, ha matizado que si no sirve, "¿entonces por qué las empresas se compran ministros?". Ha apuntado que "los ricos" tienen conciencia de clase y por eso "se compran a sus representantes políticos". "No somos perfectos, pero a nosotros no nos compra nadie", ha añadido.

Entonces Iglesias ha introducido otro de los temas de la campaña, las cloacas del Estado. "Cuando no te pueden comprar, brigada patriótica", ha lanzado ante los congregados. Pero en esta ocasión el líder morado no se ha detenido mucho en el excomisario Villarejo y en el director de OkDiario Eduardo Inda (a los que señala como parte de las cloacas que intentaron desprestigiar a la formación para que no llegara al Gobierno) --aunque los ha mencionado--, para volver a llamar al voto de la gente el 28 de abril.

Así, ha recordado que ese día "va a ocurrir algo excepcional" y es que Ana Patricia Botín, Villar Mir o Florentino Pérez, "que tienen más poder" que las mayorías sociales y que los representantes públicos todos los días del año, el domingo no. Por eso, Iglesias ha pedido que el domingo "no falte nadie" porque "la democracia puede ganar a los poderosos". "El voto no basta pero es instrumento político para que las mayorías señalen el camino", ha indicado.

MENSAJE DE UNIDAD "INQUEBRANTABLE"

Por su parte, el candidato de Unidas Podemos por Málaga y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha señalado durante su intervención que está orgulloso de concurrir a las generales de "forma unitaria" y ha añadido que este mensaje de unidad "es inquebrantable, irreversible e irrevocable".

Tras esto, ha recordado que estas elecciones son las terceras en tres años y denotan que "hay una batalla por el modelo de país", y ha recalcado que en Unidas Podemos defienden a las familias trabajadoras "contra el sistema criminal que es el capitalismo" que, ha añadido, "está enfrentado a la vida".

"La democracia tiene deficiencias", ha señalado, para luego apuntar que a pesar de ello es fruto del esfuerzo de anteriores generaciones y de personajes como Marcelino Camacho o Marcos Ana.

La 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha apuntado durante su intervención, la primera de la noche, que han realizado una campaña "a pecho descubierto" sabiendo que podían "salir gobernando" a pesar de que "muchos no confiaban" en la candidatura dado que arrancó en un momento "difícil". Además ha dado las gracias a IU y Equo por apostar por la unidad, y a Pablo Iglesias por demostrar "que es el mejor secretario general, el mejor candidato y el mejor presidente".

Tras esto, ha reconocido que si llegan al gobierno no podrán cambiar "todo de golpe" pero sí ha exclamado que "la política cambia cosas" y puede mejorarlas. "Solo si Unidas Podemos está en el gobierno se podrán hacer todas las cosas que el PSOE no se atreve", ha comentado, para rematar diciendo que no han dejado de pedir la luna, sino que quieren que "la luna baje ya, con urgencia".

La candidata por Navarra, Ione Belarra, ha atacado a las constructoras como OHL y ACS señalando que se han "llevado el dinero" de todos con contratos amañados y ha prometido que Unidas Podemos "les voten o no", estarán al servicio de todos. "Pero si llegamos al Gobierno haremos que toda la gente que está en última fila esté en la primera fila", ha apuntado.

El líder del PCE y candidato de Unidas Podemos por Madrid, Enrique Santiago, ha criticado al PSOE porque "enrojece en las campañas y luego se anaranja", y ha apuntado que con el voto a Unidas Podemos se vence "al trifachito homófobo y xenófobo, machista y sectario". "El voto útil es el de Unidas Podemos, voto doblemente útil, para al fascismo y al neoliberalismo", ha añadido.

Una de las últimas en intervenir (han tomado la palabra hasta 18 personas), la cabeza de lista por Cádiz, Noelia Vera, ha señalado que se nota el "ambiente de remontada", y ha apuntado que Unidas Podemos es toda esa gente "digna y decente que le dice a Cayetana --Álvarez de Toledo--, la marquesa, que solo sí es sí".

"Somos las kellys, somos las espartanas de Coca Cola, los bomberos, los estudiantes, los estibadores, las mareas, los jóvenes que nos tuvimos que ir", ha enumerado, para luego gritar que los poderosos "están muertos de miedo". "Somos el 8M, el 15M, las marchas de la dignidad, ¿y quienes son ellos?, mamarrachos, reaccionarios, fascistas, que nos quieren inmovilizados", ha exclamado.

El acto ha terminado con todos los candidato participantes subidos en el escenario abrazados y coreando juntos la canción de Mercedes Sosa 'Todo Cambia'.