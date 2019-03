Iglesias no ve delito de rebelión y coincide con Cuixart en que el 1-O fue "un ejercicio de desobediencia"

Publicado 25/03/2019 22:28:59 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha señalado este lunes que el referéndum del 1 de octubre de 2017 en Cataluña no fue el "alzamiento de Pascua" (una rebelión que tuvo lugar en Irlanda contra la autoridad del Reino Unido en 1916), no se dio una insurrección armada que justifique el delito de rebelión, y ha coincidido con el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, en calificar la jornada de "ejercicio de desobediencia masiva".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, Iglesias ha recalcado que quien defienda que lo ocurrido en Cataluña fue peor que el golpe de Estado del 23F --en alusión a la cabeza de lista del PP por Barcelona al Congreso Cayetana Álvarez de Toledo-- "es para decirle si toma a la gente por idiotas". "Que entre un guardia civil con una pistola en el Congreso de los Diputados o que Milán del Bosch saque los tanques a la calles, ¿eso de verdad es menos grave que el 1 de octubre?", se ha preguntado.

Para Iglesias, quien opine que un conflicto como el del 'procés' se resuelve "a palos o con cárcel", no entiende que los problemas políticos se resuelven con política, y ha enfatizado que en Cataluña "no hace falta ninguna reconquista, hace falta reconciliación". "El PP y la derecha afrontan con torpeza el conflicto político, quiero una España en la que quepa Cataluña y que los catalanes vivan su identidad nacional en el marco de un estado que compartamos", ha apuntado, para señalar luego que no se puede resolver "a banderazos".

No obstante, Iglesias ha reconocido que hubo tensión en esa jornada, que se vieron insultos y una actuación de las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado en la que dieron "muchos golpes". En este punto ha recordado la patada voladora de un agente a una de las personas que se encontraba en un colegio electoral.

Para el líder de la formación 'morada', lo ocurrido fue "serio" pero no como para hablar de insurrección armada, "que es lo que dice el delito de rebelión", y ha abogado por que haya proporcionalidad en las penas de los líderes independentistas que son juzgados en el Tribunal Supremo.

"MIMADO DE AGUIRRE"

Preguntado por la ascensión en las encuestas del partido de Abascal, partido que ejerce la acusación popular en el juicio del procés, Iglesias ha sugerido que son "una escisión del PP" y ha puntualizado que es "evidente" teniendo en cuenta la trayectoria de su presidente.

Así, ha calificado a Abascal como el "niño mimado de Esperanza Aguirre" y le ha afeado que viviera de la Comunidad de Madrid, "haciendo básicamente nada", y que ahora quiera suprimir las CCAA. A pesar de esto, ha reconocido que Vox ha conseguido "disciplinar a PP y Ciudadanos", que ahora "bailan al son" que ellos marcan "y eso es éxito". "A Ciudadanos ya no le queda nada de centro", ha apostillado.