Irene Lozano insiste en que Pedro Sánchez es el autor del libro 'Manual de resistencia' y que ella sólo le dio forma

Lozano insiste en que Pedro Sánchez es el autor del libro 'Manual de Resistencia' y que ella sólo le dio forma

La secretaria de Estado para la España Global, Irene Lozano, ha insistido en el autor del libro 'La Resistencia' es Pedro Sánchez, y que ella sólo le ha dado "forma" a "las conversaciones grabadas" que tuvo con el presidente del Gobierno en las que Sánchez cuenta "su experiencia, sus análisis y sus ideas políticas".

Preguntada por qué no se ha retrasado el lanzamiento del libro mientras Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, Lozano ha defendido que "lo va a ser durante mucho tiempo más", por lo que "hubiera quedado viejo" el argumento de 'Manual de Resistencia'. "En estos tiempos, en los que se piensa que si no se ha hecho algo nunca --ningún presidente ha publicado un libro estando en La Moncloa-- no se puede hacer ya pierde peso", ha destacado.

En una entrevista a La Sexta que ha recogido Europa Press, Lozano ha confesado que el "éxito" del libro --hay 40.000 copias publicadas-- es porque "mucha gente tiene la sensación de que no conoce" al presidente y gracias a 'Manual de resistencia', Sánchez ha llegado "a la gente directamente".

FALTA DE APOYOS PARA LOS PGE

Después de que el Congreso haya tumbado los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019, Lozano ha destacado que Pedro Sánchez tenía la "esperanza" de que los grupos independentistas apoyaran los PGE, al ser "beneficiosos para Cataluña", aunque reconoce que era "difícil" prever qué iban a hacer.

Por ello, ha defendido la actitud del presidente del Gobierno de presentarlos a pesar de no tener los apoyos asegurados, ya que considera que es "su naturaleza", la de "pelear hasta el final". "Estuvo intentándolo hasta el último momento, es su naturaleza, otra cosa es que los demás no los apoyaran y ahí cada uno es responsable de sus actos", ha sentenciado.