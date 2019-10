Irene Lozano: "En ningún país he visto que una institución trate de minar la reputación del propio Estado"

Publicado 09/10/2019 17:34:44 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de España Global, Irene Lozano, ha afirmado este miércoles que no ha visto "en ningún país que desde una institución del Estado se trate de minar la reputación del propio Estado", lo que a su juicio es "una contradicción realmente asombrosa y por momentos extravagante".

En una entrevista en Cadena Ser Cataluña, Lozano ha recordado que la Generalitat es una institución del Estado, su presidente "la máxima autoridad del Estado en Cataluña" y las delegaciones de la Generalitat "son delegaciones del Estado", según dice en un fragmento de la entrevista difundida por España Global a través de Twitter.

Además, ha recalcado que "si ese intento de desprestigiar la democracia española" se produce fuera de España "utilizando campañas de desinformación sistemáticas que tergiversan la realidad de lo que es España, el Estado va a responder". "Por supuesto, no vamos a hacer dejación en ningún momento de defender la realidad de lo que es España", ha añadido.

De paso, ha puntualizado que los datos que utiliza España Global son de organizaciones internacionales o organismos independientes, pero no del propio Gobierno, porque no quiere entrar en "una guerra de propaganda". Sí usa, no obstante, información del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de Cataluña.

Lozano ha defendido la campaña "La democracia se toca", que están difundiendo las Embajadas y los Institutos Cervantes en distintos países recalcando que no es una campaña "en contra de nadie", aunque entiende "que hay gente que se da por aludida" porque "mucha gente se da por aludida con lo que hace España Global".

Según su análisis, una de las grandes batallas que se están jugando en el mundo es entre "la democracia liberal frente a eso que se llama la democracia iliberal, el populismo o el reaccionarismo", y por eso España Global quería hacer una campaña que mostrase los logros "tangibles" de la democracia, no solamente los conceptos teóricos.

Desde la incorporación de la mujer al mercado laboral a los kilómetros de alta velocidad, para Lozano es "evidente que el bienestar del país está ligado a la democracia y que la democracia en España ha cumplido", aunque ha añadido que no quiere ser "complaciente".

Lozano ha defendido también el dosier sobre el proceso independentista que ha elaborado su Departamento para contar una realidad "más ajustada a los hechos". Según ha dicho, el documento se fue fraguando desde el pasado enero, al constatar, en sucesivos encuentros internacionales, que había "algunas simplificaciones y en algunos casos falsedades abiertas que se habían extendido con mucha intencionalidad por parte del aparato independentista".