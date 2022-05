Irene Montero tras el espionaje al móvil de Sánchez: "Los responsables políticos no pueden quedar impunes"

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha subrayado que el espionaje al móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un "ataque a la seguridad del Estado" y, en consecuencia, los "responsables políticos no pueden quedar impunes".

"Una democracia no puede tolerar el espionaje a representantes públicos, menos aún al Gobierno y a su presidente", ha proclamado en Twitter tras conocer que el teléfono de Sánchez y el de la ministra de Defensa, Margarita Robles, han sido infectados con el software Pegasus.

La también dirigente de Podemos ha enfatizado que se debe "garantizar" que este espionaje "no vuelve a pasar para proteger la democracia".

DIPUTADO DE UP PLANTEA CESES EN EL CNI

Por otro lado, el diputado de Unidas Podemos en el Congreso, Antón Gómez-Reino, ha afirmado que "lo lógico" tras el espionaje al móvil del presidente es "cesar" a los responsables "operativos y políticos" del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) si no detectó los pinchazos o lo hizo sin dar señal de alarma.

"Si el CNI no detecta los pinchazos, o detectándolos no da señal de alarma, lo lógico es cesar a los responsables (operativos y políticos). Lo mínimo que se puede exigir a unos servicios de inteligencia es no espiar y conseguir que no se espíe a los dirigentes de su país", ha enfatizado en su comentario en redes.