Irene Montero recibe 24.136 votos en primarias para que sea candidata a al 29N y se presente por Madrid

La secretaria general de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación, en la Plaza del Museo Nacional Reina Sofía, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España).- Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad Irene Montero ha recibido 24.136 votos en las primarias organizadas por la formación para que asuma el rol de candidata a la Presidencia del Gobierno y concurra como número uno por la lista de Madrid.

Así se desprende de los resultados publicados en la web 'www.primarias.info' que estipulan una participación total en este proceso de 26.590 personas durante este miércoles y jueves, que también arroja un total de 2.453 sufragios en blanco.

De esta forma Montero, que era la única aspirante a ser candidata presidenciable a estas primarias, obtener el 90,7% de apoyos sobre el total de voto emitido.

BAJADA DE PARTICIPACIÓN RESPECTO A OTROS PROCESOS

Este resultado arroja una participación inferior a la última asamblea ciudadana de la formación, cuando en abril de 2025 participaron 27.172 personas inscritos del partido para reelegir a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra.

Aunque son procesos distintos y distanciados en el tiempo, la participación es considerablemente con respeto a la consulta que articuló Podemos a sus bases para que la dirección negociara un acuerdo de coalición con Sumar para los comicios de 2023, cuando entonces emitieron voto 52.829 inscritos. Es decir, la participación es prácticamente la mitad a estas primarias en las que el resultado a favor de Montero ya era el esperable al concurrir únicamente la candidatura y el equipo del referente electoral de Podemos.

Cabe recordar también que en la cuarta asamblea ciudadana votaron 53.500 inscritos para escoger a Belarra como líder del partido.

Dichas primarias fueron planteadas por Podemos como condición de unidad a Frente Amplio, que declinó participar sin negociar antes un acuerdo conjunto en una mesa de negociación. Precisamente la lista de Madrid se erige como principal obstáculo para la convergencia de ambos sectores a la izquierda del PSOE a falta de que este viernes se cierren las coaliciones electorales.

Los 'morados' han planteado acuerdos asimétricos en diez comunidades y pactos en las circunscripciones con partidos de corte regionalista para "no perder ningún voto", pero dejando al margen Cataluña --donde tienen un acuerdo con ERC-- y en Madrid, apuntando así a la competencia electoral con Frente Amplio en dos autonomías bajo el argumento de que la fragmentación de candidaturas penaliza menos.

Durante estos días, los dirigentes de Podemos han reivindicado que el tándem de Montero con el cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, es el "liderazgo" que reclama el electorado progresista y invitaba al resto de fuerzas a incorporarse. La exministra de Igualdad declaró que iba a asumir el resultado de estas primarias porque supone el mandato de la ciudadanía.

También afearon que los partidos del socio minoritario del Ejecutivo (Movimiento Sumar, IU, Comuns y Más Madrid) no atendieran su propuesta de celebrar primarias para, ante las diferencias que mantienen, dirimir quién debía encabezar la candidatura de izquierdas.

CRUCE DE VERSIONES SOBRE LA OFERTA DE FRENTE AMPLIO A MONTERO

Por su parte, Frente Amplio ha tendido la mano a Podemos para alcanzar pactos para una lista unitaria y el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, ha remarcado que ofrecieron a Montero el segundo puesto por la capital y que es complicado explicarle al electorado que un fuerza extraparlamentaria en Madrid debe comandar la candidatura por esta circunscripción.

En consecuencia, instaba a los 'morados' a decidir si querían integrarse en una candidatura unitaria pero admitía que lo veía muy difícil aunque el coportavoz y secretario de Podemos, Pablo Fernández, negaba que les hayan ofertado desde el Frente Amplio el puesto número dos de la lista.

El resultado llega después de que Podemos haya alcanzado un acuerdo para una lista unitaria con IU, Sumar y Nueva Canarias en Canarias pero está fuerza de momento en los pactos en Aragón y Baleares, que implican a Chunta Aragonesista y Ara Més con Frente Amplio. En la Comunidad Valenciana tienen encarrilado un acuerdo con Compromís para compartir candidatura y que se ha sometido a consulta de las bases.