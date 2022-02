Isabel Rodríguez "aún" confía en que Aragonés vaya a la Conferencia de Presidentes en defensa de los intereses catalanes

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha señalado este viernes que "aún" confía en que el mandatario autonómico catalán, Pere Aragonés, asista finalmente a la Conferencia de Presidentes que se celebra dentro de una semana en la isla de La Palma.

Lo ha dicho desde el Palacio de la Generalitat de Cataluña durante la rueda de prensa posterior a la Comisión Bilateral que ha mantenido el Ejecutivo central con el catalán, sosteniendo que su presencia reforzaría la defensa de los intereses catalanes.

"Aún confío en que pueda participar Aragonés, en un foro en el que vamos a hablar de la situación socioeconómica, de la gestión de los fondos europeos y que además vamos a hacerla en un lugar en el que ha llegado también el afecto de los catalanes, en la isla de La Palma", ha proclamado Isabel Rodríguez.

En este contexto, la ministra portavoz ha asegurado que es "muy importante" que Cataluña también tenga voz en los foros multilaterales, si bien ha defendido que Aragonés ya participó en la última Conferencia de Presidentes telemática de diciembre para abordar la situación del coronavirus.

También Cataluña ha asistido, según ha puesto en valor Isabel Rodríguez, a la reunión preparatoria de esta Conferencia de Presidentes de La Palma, así como en muchas Conferencias sectoriales con el resto de comunidades autónomas.

En cualquier caso, aún no está garantizada la presencia en la isla de La Palma del mandatario catalán. Según afirmó hace unos días, ahora mismo está en el 'no' a acudir a esta Conferencia de Presidentes, justificando esta negativa por el momento en que el orden del día es "lo mismo de siempre" y que no hay ningún punto de acuerdo.