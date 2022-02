IU admite que el resultado de UP es "malo" y redobla su apuesta por un frente amplio que movilice a la izquierda

Archivo - Imagen de la portavoz federal de IU y eurodiputada de la formación, Sira Rego, durante una rueda de prensa telemática. - IU - Archivo

Rechaza críticas a la poca participación de Yolanda Díaz en campaña y subraya que el principal apoyo son sus políticas

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz federal de IU, Sira Rego, ha reconocido que el resultado de las elecciones en Castilla y León ha sido "malo" y requerirá un análisis "sosegado" y con "autocrítica", pero también ha dejado claro que la apuesta de futuro de su organización es un frente amplio de distintas fuerzas de izquierda, que ofrezca "esperanza" para movilizar a los sectores progresistas.

También ha rechazado que la escasa presencia de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, haya supuesto un hándicap para Unidas Podemos, dado que "no hay mejor apoyo" para una cita electoral que su gestión desde el Gobierno para conseguir medidas beneficiosas para la mayoría social, como la reciente reforma laboral. "No se me ocurre mejor apoyo", ha insistido.

En rueda de prensa telemática para valorar los comicios del 13-F, Rego ha recalcado que estos comicios fueron convocados por el presidente autonómico en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, "a petición" del líder popular, Pablo Casado, para "reforzar su liderazgo" con vistas a poder acceder a la Moncloa.

Pero, a su juicio, esa jugada le ha salido "mal" y lo único que ha reforzado es el "liderazgo de la extrema derecha", en referencia a Vox, y ha reemplazado a un "socio subalterno y debilitado" como Ciudadanos por la formación de Santiago Abascal, que le "va a marcar una agenda" de "recortes" sociales, de servicios públicos y de derechos.

De esta forma, la portavoz de IU ha proclamado que existe una "amenaza preocupante" de que en Castilla y León se forme el primer Ejecutivo de coalición de Vox y PP, que ahondará en la deriva de "radicalización" en la derecha y la extrema derecha.

TOCA REFLEXIÓN "SERIA" Y "SERENA" EN UP

En clave interna, Rego ha subrayado que los resultado electoral para Unidas Podemos "no es bueno", suscita "preocupación" y obliga a una reflexión "serena", "seria" y "tranquila" para resolver los problemas detectados en los comicios de Castilla y León desde la "autocrítica" para hacer en el futuro las cosas "mejor".

La dirigente de IU ha expresado una primera reflexión es las dificultades que reporta el actual sistema electoral, dado que el hecho de ser la cuarta fuerza política en votos se ha traducido en un solo representante en las Cortes autonómicas, quedándose a las puertas de obtener otro escaño.

También ha constatado que existe una "brecha territorial" en España con la ploriferación de las candidaturas regionales de la 'España vaciada', ante lo cual seguirán apostando por un modelo federal que dé respuesta a las necesidades del país con un programa de "justicia social".

Por otro lado, ha señalado que la "importancia estratégica" que tiene el refuerzo territorial y municipal del espacio confederal, en el que se debe seguir avanzando como elemento "sustancial".

ESPAÑA NECESITA UNA ALTERNATIVA PROGRESISTA "ILUSIONANTE"

A pesar del revés electoral, Rego ha reivindicado que España necesita una fuerza de izquierda con proyecto nacional y ha recalcado que hay cuestiones territoriales y organizativas que deben abordarse en el plano interno.

Por otro lado y cuestionada sobre si la estrategia de frente amplio puede replantearse tras el 13-F, la portavoz de IU ha dejado claro que si hay algo "incuestionable" es la necesidad de fuerzas de izquierdas "cohesionadas".

De esta forma, ha apuntado que falta "mucha gente que incorporar" a un proyecto político que debe ser "ilusionante" de cara a gestar una alternativa "seria", que tenga capacidad "movilizadora" y de generar "esperanza".

Es más, Rego ha destacado que los "escollos", como estas elecciones, hay que afrontarlos con "valentía" y ha desglosado que la experiencia marca que la unidad de la izquierda aporta mejores resultados. Así, ha afirmado que refuerzan su prioridad de seguir trabajando por ensanchar la confluencia de fuerzas progresistas.