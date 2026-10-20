La izquierda encara la apertura del plazo para listas al 29N con los primeros espadas definidos

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, durante el acto de presentación de su candidatura a las elecciones generales del 29N, en el Auditorio del Parque Lineal del Manzanares, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio encara el inicio del trámite para el registro de listas electorales al 29N, que se abre este miércoles y se prolongará hasta la medianoche del lunes, con los primeros espadas por Madrid y Barcelona confirmados, que comandarán Emilio Delgado y la exalcaldesa de Madrid Ada Colau, quien además será la aspirante a la Moncloa.

También Podemos tiene clarificada su ticket por Madrid, que comandará Irene Montero junto al dirigente 'morado' Tito Morano, al igual que ocurre con los primeros puestos en el caso de la coalición de unidad a la izquierda del PSOE en la Comunidad Valenciana Compromís-Frente Valenciano.

No obstante, existen aún incógnitas por desvelar en el caso de Frente Amplio, como los candidatos por Andalucía, o los cabezas de lista en Aragón o Baleares, que encabezarán Chunta Aragonesista y Més per Mallorca, respectivamente.

La coalición que agrupa a los partidos del ala minoritaria del Ejecutivo tiene ya elegidos los dos primeros puestos por Barcelona que son para Colau y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun. De esta forma, Frente Amplio presenta a su líder electoral por Cataluña, rompiendo la tradición de que el aspirante a la Presidencia del Gobierno concurra por Madrid.

En Madrid los tres primeros puestos de la candidatura ya están definidos, pues el cabeza de lista será el dirigente de Más Madrid, Emilio Delgado, su compañera de formación y diputada en el Congreso, Tesh Sidi, y el referente electoral de IU en estos comicios y líder de su federación andaluza, Toni Valero.

El cuatro puesto de la lista, según destacan fuentes de este espacio, está reservado para Movimiento Sumar. Esta formación eligió como su principal referente para el 29N a su co-cooridinadora Verónica Barbero y de momento el partido no ha oficializado quién irá por la lista en la capital.

Por su parte, la candidatura de unidad de la izquierda en la Comunidad Valenciana que comparten Compromís, Frente Amplio, Podemos y ERC tiene a sus primeras espadas definidos. Así, la lista en Valencia de Compromís-Frente Valenciano será Àgueda Micó y Alberto Ibañez, los dos de Compromis, mientras la tercera plaza será de IU y la dirigente y coordinadora autonómica de Podemos, María Teresa Pérez, encabezará la lista por Alicante.

En el caso de Baleares, los partidos de Ara Més y Frente Amplio llegaron a un acuerdo de coalición sin Podemos pero aún no han revelado quien será el cabeza de lista, dado que están debatiendo aún sobre perfiles adecuados.

BALEARES Y ARAGÓN, A LA ESPERA

La coalición llevará a cabo durante esta semana la confección de las listas y por estatutos la decisión final corresponderá al Consejo Federal de Ara Més, que encabeza la candidatura.

Situación similar ocurre en Aragón donde la Chunta Aragonesista (CHA) y Frente Amplio tendrán que designar a su número uno y el resto de la lista.

Tampoco se ha despejado esa incógnita en las lista de Frente Amplio en Andalucía aunque en el Senado contará con el segundo puesto en las listas conjuntas con el PSOE salvo en Sevilla y Huelva.

LOS CANDIDATOS DE PODEMOS SALDRÁN DE LAS PRIMARIAS

Mientras, Podemos destacó que iba a presentar candidaturas propias salvo en de Comunidad Valenciana, Canarias (en estas comunidades están dentro de las candidaturas amplias) y Cataluña, donde no se presentarán en virtud del acuerdo de colaboración con ERC, que cede e los morados los puestos 6 y 10 en su lista por Barcelona e implica que su cabeza de lista, Gabriel Rufián, hará campaña junto a Irene Montero.

Dichos puestos en la lista por Barcelona serán para la edil de Sabadell Alejandra Sandoval y la coordinadora autonómica de Podemos en Cataluña María Pozuelo.

La formación morada desplegó unas primarias en las que saldrán sus candidatos a los comicios, según ha desganado este martes la secretaria general del partido, Ione Belarra.