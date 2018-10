Jáuregui: "Queremos que el Gobierno entrante tenga toda la información"

Actualizado 25/11/2011 12:44:57 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la presidencia en funciones, Ramón Jáuregui, ha expresado su deseo de que el Gobierno entrante, liderado por Mariano Rajoy "tenga toda la información para poder actuar al día siguiente". Sin embargo, ha puntualizado que el traspaso de poderes tiene un "trámite procesal" que obliga a que las Cortes Generales se constituyan el 13 de diciembre, "antes no se puede".

Con respecto a las reuniones de coordinación que el ministro y la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Saénz de Santamaría están llevando a cabo, ha recordado que este viernes tendrá lugar la segunda. En ellas contarán con la presencia de representantes de los ministerios para que informen de la manera más directa y concreta. "Es cultura democrática elemental", ha dicho en una entrevista el TVE, recogida por Europa Press

Sobre los plazos para que tenga lugar ese traspaso definitivo, Jáuregui ha manifestado que "son las reglas del sistema democrático". "Esto tiene un tramite procesal que termina a primeros de diciembre y eso obliga a que la constitución de las Cortes sea el 13 de ese mes, antes no se puede; eso nos obliga a que el primer pleno de investidura del presidente sea el día 19 o 20, pero antes de eso no es posible", ha indicado.

Preguntado acerca de la ausencia de Mariano Rajoy en la cumbre europea y la presencia de quien sale del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, Jáuregui ha indicado que el presidente del Gobierno en funciones "va a actuar de acuerdo con lo que el futuro presidente le va a sugerir". "Lo lógico es que en las cumbres internacionales, la presencia del Gobierno español se consensúe con lo que el PP nos pide", ha argumentado.

"HERENCIA RECIBIDA"

Con respecto a las críticas vertidas sobre el PSOE por las supuestas deudas que han dejado, el ministro ha recordado que hace siete años "cuando se produjo el traspaso no hubo nada, sólo hubo dos papeles". "Nosotros estamos haciendo las cosas bien, como se debe de hacer y no es nada prudente que nadie haga ese tipo de manifestaciones porque no saben lo que dicen y porque es muy malo de cara al prestigio del país", ha subrayado.

Por último, ha añadido que "a lo mejor el déficit es de las comunidades autónomas, no del Gobierno de Estado". "Es un recurso fácil que no sé si tendrán la tentación de utilizar; estamos trabajando para que no se hagan ese tipo de debates porque España se merece mucho más y la gravedad de la situación requiere mucho más", ha concluido.