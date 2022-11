Javier Maroto pide a Page, Vara, Lambán y Puig que den un "golpe en la mesa" y apoyen la moción de PP contra la sedición

711876.1.260.149.20221101103254 El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado de España, Javier Maroto, posa para Europa Press, a 31 de octubre de 2022, en Madrid (España). Maroto es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Fue diputado por Álava en las Cortes Gener - Jesús Hellín - Europa Press

Asegura que el presidente "no es de fiar" y le emplaza a decir los nombres y apellidos de los socialistas que han visitado a Puigdemont.

Cree que Felipe González buscó "camuflar" la ausencia de Guerra y 'barones' en Sevilla haciendo "seguidismo" a Sánchez con el CGPJ

MADRID, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, espera que los 'barones' socialistas apoyen la moción del PP contra el "abaratamiento de la pena del delito de sedición" en sus respectivos Parlamentos autonómicos, ya que, según ha argumentado, eso supondría dar "un golpe en la mesa" frente a las tesis del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, quien tendría que "recular". A su entender, ese "no" de los presidentes del PSOE abriría una "oportunidad" de "retomar" las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"La pregunta es ¿Lambán, Page, Ximo Puig y Vara son lo mismo que Sánchez? ¿Sí o No? Lo descubriremos cuando voten esa moción del Partido Popular", ha declarado Maroto en una entrevista concedida a Europa Press, donde ha subrayado que las negociaciones para renovar el CGPJ y el TC han confirmado al PP que el presidente del Gobierno "no es de fiar".

Según ha relatado, Sánchez ha desvelado que tenía "un interés oculto" en la negociación del Poder Judicial porque mientras el PSOE se reunía con el PP, había también "intención de dar alas al secesionismo abaratando las penas de sedición".

En este punto, ha rechazado presiones a Alberto Núñez Feijóo de sectores más a la derecha y ha justificado la suspensión de las negociaciones el pasado jueves cuando su partido tuvo "certeza al cien por cien" de que el presidente del Gobierno buscaba hacer "la vida fácil a los golpistas catalanes".

"SÁNCHEZ ES CAPAZ DE MENTIR A TODO EL MUNDO, INCLUIDO ÉL MISMO"

Maroto ha cargado duramente contra Pedro Sánchez, un presidente del Gobierno que "es capaz de mentir a todo el mundo, incluido él mismo, con tal de seguir sentado en el Gobierno". "Ha engañado a todo lo que tiene alrededor", ha proclamado, para subrayar que también lo ha intentado con el PP en esta negociación judicial pero "no lo ha conseguido" y ha "fracasado".

"Alguien que miente como herramienta política para la subsistencia no es de fiar", ha asegurado, para secundar las palabras de Feijóo acerca de que los pactos de Estado llegarán con "otro PSOE". A su juicio, los españoles "tienen que saber" que su partido no se puede "fiar del presidente del Gobierno" porque "no le importa más que su propia persona".

CREE QUE SÁNCHEZ "RECULARÁ" SI LOS BARONES DAN UN "GOLPE" EN LA MESA

El portavoz del Grupo Popular en el Senado ha explicado que con su moción en los Parlamentos autonómicos el PP busca que los 'barones' socialistas se pronuncien "con luz y taquígrafos" acerca de si "están a favor o en contra de abaratar el delito de sedición".

"Si los barones socialistas dan un golpe sobre la mesa a Sánchez votando con el PP 'no' a abaratar el delito de sedición, el varapalo que recibirá Sánchez será de tal categoría, que no tendrá más remedio que recular en su posición", ha enfatizado, para insistir que si eso ocurre se abriría una puerta a "retomar" la renovación judicial.

El dirigente del PP ha insistido en que el objetivo de su formación es "cambiar" la posición de Pedro Sánchez para que "no cambie el delito de sedición" en su regulación actual con el objetivo de "ayudar a sus amiguitos del alma, es decir los independentistas". "Para hacerle la vida fácil a Marta Rovira y a Oriol Junqueras no se puede poner en jaque y destruir un pacto de Estado, que es lo que ha hecho Sánchez en estos días", ha apostillado.

De hecho, ha dicho que espera que, "aunque solo sea por puro egoísmo", Guillermo Fernández Vara (Extremadura), Javier Lambán (Aragón), Ximo Puig (Comunidad Valenciana) y Emiliano García Page (Castilla-La Mancha) apoyen la moción del PP contra la sedición, obligando al presidente del Gobierno a "reaccionar" al decirle: "hasta aquí hemos llegado" y "estás hundiendo al socialismo". "Ojalá que ese socialismo que ha mantenido la esencia del PSOE muchos años pegue ese golpe sobre la mesa", ha declarado.

LOS 'BARONES' Y CARGOS DEL PP, "DE ACUERDO" CON FEIJÓO

Después de que el Gobierno sostenga que Feijóo ya no es un interlocutor válido, que le han "doblado el pulso" y no tiene autonomía para dirigir el partido, Maroto ha señalado que la posición del líder del PP está en consonancia con lo que "opina la mayoría" de los votantes del partido y ha calificado de "razonable" que hablase con 'barones' como Isabel Díaz Ayuso, Juanma Moreno o Alfonso Fernández Mañueco antes de congelar las negociaciones con el PSOE para renovar el CGPJ.

"Y en este caso, la fortuna es que todos estábamos de acuerdo, con respaldo a la posición de Feijóo de no tomar un acuerdo que no se puede explicar, porque además es un acuerdo donde hay un engaño que se ha descubierto. Eso es una posición mayoritaria", ha manifestado Maroto, que ha reiterado que esos contactos con los presidentes del PP son "imprescindibles" para que el presidente nacional "tenga una opinión sólida" y "completa".

El portavoz del PP en el Senado ha destacado que todo esto se produce justo antes de que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont confesara de forma "pública" que "algunos socialistas de la cuerda de Sánchez le han ido a visitar" a Bélgica para explicarle que "puede estar sobre la mesa" una reforma del Código Penal que le "favorece a él y a los suyos".

"Nosotros exigimos a Sánchez que aclare inmediatamente qué socialistas de su cuerda con nombres y apellidos han estado visitando a Puigdemont para pactar una reforma del Código Penal que le satisfaga a él, a la vez que había otros socialistas, o a lo mejor los mismos sentados en la mesa del PP negociando el Consejo General del Poder Judicial", ha manifestado.

Según Maroto, "el nivel de trilerismo de Sánchez no tiene precedentes y se ha quedado al descubierto en esta negociación". "Se ha enterado toda España y el PSOE en su conjunto que Sánchez es capaz de engañar a todos con tal de seguir en la Moncloa", ha aseverado.

GONZÁLEZ "NUNCA" HUBIESE PACTADO UNA REBAJA DE LA SEDICIÓN

Ante las palabras de Felipe González alineándose con Sánchez y exigiendo al PP el desbloqueo del Poder Judicial, Maroto ha indicado que con esas palabras el expresidente del Gobierno quería "evitar" que el foco en otras ausencias en el acto del sábado en Sevilla por la victoria del PSOE en 1982, dado que "faltaba la mitad del Partido Socialista", que está "más dividido que nunca".

Así, ha destacado que no estaban ni Alfonso Guerra ni los 'barones' del PSOE. "Solo por respeto a la historia del PSOE tendrían que pasar un poco de vergüenza quienes acudieron allí", ha dicho para añadir que Felipe González sabe "qué frases" tiene que decir "para que se hable de una cosa y no de la otra".

"La vergüenza que pasaría Felipe González viendo que del PSOE que él fundó no queda nada en ese acto, se puede camuflar de muchas maneras: una de ellas es haciendo el seguidismo a Sánchez en esto (CGPJ)", ha aseverado, para poner el acento en que el "socialismo tradicional dio la espalda" a Sánchez en ese acto en la capital andaluza.

Dicho esto, ha resaltado que Felipe González "nunca hubiese mentido a todo el mundo para ser presidente del Gobierno" ni "hubiese pactado una rebaja del delito de sedición a la vez que se estaba negociando el Poder Judicial con el PP".