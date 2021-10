La JEC designa como sustituta de Alberto Rodríguez a la 'numero dos' de la lista de Unidas Podemos por Tenerife

El organismo arbitral activa los trámites para sustituirle pero sin terciar en la polémica por la retirada del escaño

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Junta Electoral Central (JEC) ha expedido este miércoles la credencial de diputada a Fátima González Bello para que cubra la vacante dejada en el Congreso por Alberto Rodríguez tras su cese, en ejecución de la sentencia que el Supremo dictó en su contra. González Bello, que pertenece a Izquierda Unida, concurrió como número dos de la lista por Santa Cruz de Tenerife que encabezó Rodríguez y ahora deberá decidir si recoge o no el acta.

Tras ejecutar la sentencia contra Rodríguez que le acarreó la pérdida del escaño, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, informó de su decisión a la JEC a efectos de la sustitución del ya exdiputado. En su reunión de este miércoles, el organismo arbitral ha tomado conocimiento de la decisión y ha activado los trámites para nombrar a su sustituta.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el organismo arbitral ha procedido como debe hacerlo cada vez que se produce una vacante en el Congreso, dirigiéndose a la persona a la que, en principio, le correspondería ocupar ese escaño.

Desde Unidas Podemos no garantizan que González Bello vaya a recoger su acta. En el caso de que comunique su renuncia, la JEC expedirá la credencial a la siguiente candidata, Patricia Mesa Mederos y, si ella tampoco aceptase, se repetiría el proceso hasta que alguno de los candidatos aceptase el puesto.

ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN PARA LOS PGE

Se trata de un procedimiento burocrático que no requiere más reuniones de la JEC, por lo que la previsión es que quien finalmente sustituya a Rodríguez perfeccione su condición de diputado o diputada acatando la Constitución en el Pleno del próximo miércoles.

Esa sesión plenaria acogerá el debate de las enmiendas de totalidad a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 con lo que lo previsible es que Unidas Podemos cuente para la votación con sus 35 diputados.

Finalmente la JEC no ha terciado en la polémica suscitada a raíz de la condena a Alberto Rodríguez y la retirada de su acta, pese a que el Tribunal Supremo también le remitió una copia de su sentencia contra el ex diputado.

PP, VOX Y Cs PIDIERON SU INTERVENCIÓN

Cuando en un primer momento la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Unidas Podemos y apoyándose en un informe de los servicios jurídicos, concluyó que la sentencia no tenía efectos sobre la condición de diputado de Rodríguez, PP, Vox y Ciudadanos se dirigieron a la JEC para que interviniera y el condenado fuera inhabilitado.

El organismo arbitral no se ha reunido hasta este miércoles, pero no ha entrado a analizar ya esas peticiones, puesto que desde el pasado jueves, cuando Batet ejecutó la sentencia, Rodríguez ya no tiene escaño.