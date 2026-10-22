La JEC rechaza la pretensión del PP de expedientar a Tezanos por no informar en plazo del último barómetro del CIS

Archivo - El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, José Félix Tezanos - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha rechazado la pretensión del PP de abrir un expediente al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, por no haber informado en plazo del último barómetro del instituto demoscópìco público.

El PP había denunciado que el CIS no le informó, en el plazo legal previsto, de los datos del Barómetro de opinión del mes de octubre, pese a lo establecido en el artículo 69.8 de la Ley Electoral, que en periodo electoral exige al centro informar de sus encuestas a los partidos en menos de 48 horas siguientes.

En una resolución a la que ha tenido acceso Europa Press, la JEC estima parcialmente la denuncia y declara que el CIS vulneró las previsiones legales, por lo que exige a Tezanos que, durante el resto del periodo electoral, "se abstenga de realizar actuaciones que supongan vulneración de la legislación electoral" y que, en cuanto sea posible, facilite "toda la información solicitada" sobre la encuesta preelectoral que tiene prevista sobre los comicios del 29 de noviembre.

Sin embargo, rechaza la petición del PP de abrir un expediente sancionador a Tezanos habida cuenta de "la escasa entidad de la infracción y la inexistencia de consecuencias que hayan puesto seriamente en cuestión la finalidad de la citada obligación; es decir: garantizar la transparencia en el funcionamiento de todas las administraciones públicas y de los organismos dependientes de las mismas en el proceso electoral y, de otro lado, garantizar el principio de igualdad".