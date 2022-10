La JEC responderá el 3 de noviembre al escrito del Parlamento Europeo preguntando si Puigdemont es eurodiputado

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha recibido ya un escrito del Parlamento Europeo pidiendo aclarar si el expresidente Carles Puigdemont y otros exconsejeros independentistas huidos de la justicia española son o no eurodiputados y, según informaron a Europa Press fuentes del organismo arbitral, estudiará su respuesta a este asunto en la reunión de la próxima semana, presumiblemente el jueves 3 de noviembre.

En sus resoluciones, la JEC viene rechazando la entrega de credenciales a aquellos eurodiputados electos que no cumplan los requisitos establecido en la Ley Electoral, uno de los cuales es acatar la Constitución ante la propia Junta, algo que Puigdemont y sus compañeros no hicieron para no regresar a España.

El pasado mayo, la comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo comunicó que no podría verificar las credenciales de las actas de esos tres eurodiputados de Juntos y del eurodiputado de ERC Jordi Solé (que no tiene causas abiertas pero tampoco quiso jurar la Constitución) porque no había recibido la notificación ni documentación que acreditara que estos hubieran cumplido con el requisito que marca la legislación española de acatar la Constitución antes de ocupar un escaño.

Por ello, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, envió el pasado agosto una carta a la Junta Electoral Central para informar de esta irregularidad en los procedimientos y solicitarle que explicara cuáles son las consecuencias de no poder realizar este trámite.

DE MOMENTO SIGUEN EJERCIENDO

Pese a las dudas de la comisión europarlamentaria, que preside el portavoz de Ciudadanos Adrián Vázquez, en la práctica esta situación no afecta al acta que poseen Puigdemont, Comín, Ponsaté y Solé, que siguen desempeñando con normalidad su trabajo como eurodiputados en las comisiones y plenos en los que participan.

Y es que los eurodiputados de Junts fueron reconocido como eurodiputados por el Parlamento Europeo tras la sentencia del Tribunal Justicia de la Unión Europea (TJUE) que dictó que Oriol Junqueras, líder de ERC, debió ser considerado eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones europeas de mayo de 2019 y gozar desde ese mismo momento de inmunidad pese a no acudir a acatar la Constitución por estar en presión.

La carta del Parlamento Europeo ya ha sido recibida en la Junta Electoral Central, que ha acordado incluir este asunto en su reunión de la próxima semana.

La Eurocámara pide conocer la lista de los 59 eurodiputados que corresponden a España, pues formalmente sólo tiene las credenciales de 55, y según las citadas fuentes la JEC no se limitará a proporcionar una relación de nombres, sino que aprovechará para recordar todo el procedimiento español y explicar los motivos por los que no considera pertinente expedir credenciales de aquellos que no cumplen todos los requisitos formales.