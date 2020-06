El jefe de la UDEF en 2015 afirma que el subordinado del exDAO Pino le dio el pendrive con información de los Pujol

MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El que fuera comisario jefe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) en 2015, Manuel Vázquez López, ha señalado este jueves que él recibió el pendrive con información sobre la familia Pujol de manos de Bonifacio Díez Sevillano, subordinado y 'mano derecha' del que por aquel entonces era director adjunto operativo (DAO) de la Policía, Eugenio Pino.

Vázquez López ha declarado ante la Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid en el juicio que se celebra contra Pino y Díez Sevillano por la obtención y custodia de un pendrive 'fantasma' con datos de Jordi Pujol Ferrusola, que se trató de incorporar a la investigación de la Audiencia Nacional sobre el patrimonio de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol.

Así, ha confirmado que se lo entregó en marzo de 2015 y que le subrayó que era "sobre Cataluña" y que lo mirara por si le servía "de algo" y era útil. No obstante, ha matizado que si bien no hablaron del origen de la información en ese momento, posteriormente sí que le comentó que "seguramente venía de una investigación previa de Método 3.

Esta declaración choca con lo declarado por Pino y Díez Sevillano. Éste último negó que en 2015 entregara ese pendrive al jefe de la UDEF. "No, no me da esa orden jamás --Pino--, pero si me la hubiera dado lo habría hecho porque era un superior jerárquico, (...) Pino no me dio eso porque lo recordaría", comentó.

Vázquez, hoy ya retirado, ha explicado que Díez Sevillano le comentó que la procedencia era Método 3, pero no le precisó si la documentación que incluía el pendrive venía de una entrada y registro en las oficinas de la agencia de detectives, y tampoco verbalizó que a Díez le llegara de manos de Eugenio Pino.

Lo que sí ha hecho es señalar que cuando lo recibe, lo revisa "en diagonal" y se lo da al jefe de sección de la brigada de blanqueo Álvarez Luna para ver si interesa para las investigaciones, y éste le comenta días después que no contiene información "como para abrir ninguna investigación" ya, y que lo revisará más adelante el jefe de GRUPO que lleva la investigación sobre los Pujol.

MODIFICACIÓN EN LAS CONCLUSIONES

Tras esta tercera sesión de juicio, este viernes se abordarán las conclusiones e informes para dejar el juicio visto para sentencia. Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press señalan que la acusación popular que ejerce Podemos modificará sus conclusiones y de los tres delitos que les imputaba a ambos (falso testimonio, estafa procesal y descubrimiento y revelación de secretos), eliminará para Díez Sevillano el de falso testimonio. Asimismo, el de estafa procesal lo dejarán en tentativa de estafa procesal.

Por su parte, la acusación particular de Jordi Pujol Ferrusola elevará a definitivas sus conclusiones y mantiene por tanto la petición de penas de cárcel de dos años y medio para ambos. La Fiscalía por su parte en su escrito de acusación pedía la libre absolución de Pino y Díez Sevillano, al igual que las defensas de ambos.

