De Juana-Calvo no lo valora y dice a Rajoy que no puede opinar de las sentencias en función de si convienen o no al PP

Actualizado 26/01/2007 11:55:53 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Cultura, Carmen Calvo, aseguró hoy que no valora, pero sí acata, el contenido de la sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que decidió mantener al etarra José Ignacio De Juana Chaos en la cárcel y que sea alimentado a la fuerza. Calvo se dirigió al presidente del PP, Mariano Rajoy, que no puede opinar sobre las sentencias en función de que convengan o no a su partido.

En declaraciones a los desayunos de TVE, recogidas por Europa Press, Carmen Calvo señaló que "el Gobierno no valora el contenido de la sentencia" y en alusión a la actitud del Partido Popular recalcó que "nosotros pedimos que el terrorismo no sea objeto de confrontación política. Lo que hacemos es trabajar para conseguir la paz".

"Rajoy se equivoca mucho cuando dice que las sentencias de los tribunales se pronuncian para descalificar al Gobierno de España, que sale de la legitimidad democrática de los ciudadanos", apuntó.

Calvo añadió que la palabra "alegría" utilizada por Rajoy "no cabe en un dirigente político cuando se está delante de una situación tan complicada: 40 años casi de terrorismo y cuando necesitamos afrontarlo para terminar con él, cuando estamos en este país radicalmente en contra de la pena de muerte, cuando buscamos la paz, hay que ser pacífico de carácter y en las intenciones".

Para la ministra, usar las palabras 'alegría' y 'orgullo de ser español' "con una sentencia que les cuadra, políticamente hablando", y cuando "no hace ni una semana que tenemos a miembros de su partido descalificando a la Justicia y al Gobierno con sentencias que no les cuadran, creo que no está en el orden de la lógica del estado de derecho".

"Las sentencias --sostuvo--, gusten o no, se acatan y, desde luego, un partido político no puede gustarle una porque le conviene y otra porque no le conviene."

Argumentó que quienes están "radicalmente en contra de la pena de muerte y por la paz la palabra alegría no cabe". Admitió que se hagan otro tipo de comentarios y tachó de "superficiales las palabras de Rajoy.

"Esos comentarios están de más en la política y en el líder de un partido como el suyo que tiene tantos votos y que es tan importante para este país", concluyó.