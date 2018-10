De Juana.- Chaves respeta la decisión de la AN aunque reitera "que otra sentencia era posible"

Actualizado 26/01/2007 22:11:25 CET

Acusa a Arenas de utilizar y manipular en el debate político a las víctimas del terrorismo

MÁLAGA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves aseguró esta tarde en Málaga que respeta "escrupulosamente" la sentencia de la Audiencia Nacional que ha impedido la excarcelación del etarra Iñaki De Juana Chaos y apuntó que el PSOE "ha sido y será siempre muy escrupuloso con las sentencias de los tribunales de justicia".

Sin embargo reiteró sus palabras de hace unos días respecto a que "otra sentencia era posible", y recordó que "parece que cuatro miembros de la Audiencia Nacional también lo han manifestado en ese sentido".

"Me pregunto si el PP hubiera sido igual de respetuoso si la sentencia hubiera sido en sentido distinto o contrario al que ha sido", apunto el dirigente andaluz, quien se cuestionó "si no hubieran dicho que la justicia estaba en manos del Gobierno o estaba controlada y no era independiente".

En este sentido, apuntó que "hemos tenido suficientes ejemplos de cómo actúa el PP" ante determinadas sentencias o decisiones de los tribunales. Manuel Chaves hizo estas declaraciones en Málaga a la entrada de un acto del PSOE sobre el Estatuto Andaluz.

ACUSACIONES CONTRA ARENAS

Por otro lado, acusó al líder del PP andaluz, Javier Arenas, de manipular a las víctimas del terrorismo. "Respeto el dolor de la señora Jiménez Becerril,---en referencia a la hermana del concejal del PP asesinado por ETA en Sevilla junto a su mujer--- pero lo que me parece indignante es que un dirigente político como el señor Arenas utilice y manipule en el debate político a las víctimas con nombres y apellidos".

"Tengo y he tenido amigos que también han sido asesinados por la banda terrorista y en ningún momento en el debate político los he utilizado para reforzar mis argumentos, porque creo que es una práctica indignante en la política", concluyó.