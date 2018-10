De Juana.- Olano asegura que el Gobierno se comprometió a trasladarle a casa y sin pulsera, sólo con control telefónico

Actualizado 04/06/2007 15:52:42 CET

Admite que el terrorista se niega a colocarse la pulsera de localización porque no es "un perro"

SAN SEBASTIAN, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Askatasuna, Juan Mari Olano, afirmó hoy que el terrorista Ignacio de Juana "está ya recuperado desde hace bastante tiempo", pero el Gobierno del PSOE "no ha cumplido" su "compromiso" de trasladarle a su domicilio y someterle a control telemático por teléfono porque "le entra vértigo ante la presión de la extrema derecha".

"Ese compromiso no lo ha cumplido el Gobierno español porque es un Gobierno pusilánime, que no tiene personalidad política y le entra vértigo ante la presión de la extrema derecha y la presión mediática. Con un gobierno así, nadie sabe cómo actuar", añadió Olano en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián.

A preguntas a los periodistas, el representante de Askatasuna aseguró que, cuando fue trasladado al Hospital el pasado 1 de marzo, De Juana "tenía un compromiso firme" de que, "cuando recuperara su salud, iría su casa y se le mantendría un control telemático". Según indicó, así lo recogía el auto judicial emitido en ese momento.

Olano destacó que el control telemático "tiene diversidad" de aplicaciones y aseguró que, en el caso de De Juana, "había un compromiso" con el Ejecutivo central de que "no sería una pulsera, porque Iñaki de Juana no acepta ninguna pulsera, lo mismo que ningún preso político, porque no son perros, son personas que si están libertad tienen que disfrutar de todos los derechos", señaló.

Según indicó, "se habló" de que el control se realizaría mediante llamadas de teléfono, "desde las diez de la noche hasta las ocho de la mañana", horas en las que el preso "tenía que estar en casa". Precisó que se trata de un sistema de llamadas aleatorias a través de un ordenador que identifica la voz de la persona que responde.

"Ese es el compromiso firmado en auto por un juez y el compromiso que adoptó Instituciones penitenciarias y el Gobierno de Rodríguez Zapatero", aseguró Olano, quien indicó que la responsable de Instituciones Penitenciaras, Mercedes Gallizo "sabe muchísimo de esto".

ELECCIONES

Sin embargo, denunció que "lo que ha ocurrido después es que Iñaki de Juana está ya recuperado desde hace bastante tiempo" y, por tanto, "debía estar en casa". A su juicio, al Gobierno "no ha cumplido lo que prometió" porque le ha dado "vértigo cumplir los compromisos y las exigencias democráticas por la presión de la derecha extrema del PP y de la asociación de víctimas, absolutamente manipulada por el PP también".

Olano añadió que, "hasta pasar las elecciones" lo han mantenido en el Hospital, pero que han pasado los comicios, "le han dado el alta ya definitivamente", y Askatasuna desconoce "qué va a hacer" el Ejecutivo central. "Lo que sabemos es que Iñaki de Juana, sus familiares, Askatasuna y la mayoría de este país ya está perdiendo la paciencia", advirtió.

En este sentido, señaló que "con un gobierno serio se puede tener relaciones, incluso se puede pelear, pero con un gobierno que va a la deriva, que un día dice una cosa, al día siguiente dice otra cosa y no sabe ni lo que hace, nadie sabe como responder a esta situación".

Olano expresó su esperanza en que el preso pueda ya comparecer ante los medios la próxima semana, e insistió en que está "recuperado hace muchísimo tiempo".

Explicó que "estas semanas que ha estado de más" en el centro hospitalario "ha tenido tiempo para tratarse de todo lo que tenía que tratarse", aunque precisó que "tendrá secuelas que probablemente no superará en cuatro meses" y por las que tendrá que acudir al Hospital.

Por otra parte, fuentes de Askatasuna indicaron que el Gobierno central "miente" y que ya tendría conocimiento de que el Hospital le ha dado el alta el preso.