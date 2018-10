De Juana.- PP cree que la A.N ha protegido a los españoles y ve "imprudencia" en López Aguilar y "escándalo" en PSE

Actualizado 26/01/2007 16:44:45 CET

Elorriaga dice que la detención de ayer evidencia que ETA quiere atentar e insiste en que el Pacto no puede ser sólo una "foto"

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El responsable del PP en Comunicación, Gabriel Elorriaga, tachó hoy de "imprudentes" las palabras del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, indicando que existían "otras soluciones" distintas a la adoptada por la Audiencia Nacional, que ha negado al etarra José Ignacio De Juana Chaos la prisión atenuada por entender que, pese a su salud, hay riesgo de fuga. También calificó de "escandalosa" la reacción del líder del PSE, Patxi López --que ha avisado que el Estado de Derecho no debe ser vengativo-- y determinó que la decisión de la Audiencia "es garantía de seguridad para todos los españoles".

Elorriaga se pronunció así en la sede central de su partido, donde ofreció una rueda de prensa en la que, entre otras cosas, resaltó que también ha sido una "garantía para todos" que la Sala de lo Penal de la Audiencia haya tomado su decisión en plenario. A continuación, sostuvo que le llegaba a causar "perplejidad" que el responsable de los socialistas vascos pueda hablar de "venganza" en casos como el de De Juana Chaos, condenado además de por sus artículos de opinión "por pertenencia a banda armada".

"En un Estado de Derecho, las penas a los delincuentes no se ponen por venganza, sino como castigo y como medida de protección social para evitar que cometan nuevos delitos --argumentó el dirigente del PP--. En el caso de De Juana Chaos, esto se entiende perfectamente, porque no hay duda de su pertenencia a ETA y de su voluntad de hacer todo el mal posible. La decisión es una garantía de seguridad para todos los españoles".

Esta mañana, López comentó en declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press que, bajo su punto de vista, la opción de la Audiencia "no es la más acertada" porque la prisión atenuada no suponía hacer "ninguna dejación ni cesión a un chantaje", sino ofrecer unas condiciones de prisión "que podrían evitar una muerte". Puntualizó además que España no es un "Estado de Derecho que buscan venganza".

LÓPEZ AGUILAR: "HABÍA TORAS SOLUCIONES"

Tampoco gustaron a Elorriaga las declaraciones del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien, tras manifestar su respeto a la decisión del tribunal, aseveró que había "otras soluciones" distintas a la elegida por la Audiencia.

"Había otras soluciones, pero la gente tiene derecho a saber que no es la primera vez, ni la única, en que por preservar la integridad física o el derecho a la vida de un etarra o de un preso en una situación de salud grave, se contempla alguna otra situación, como que cumpla la condena en un establecimiento sanitario o incluso en su propio domicilio bajo vigilancia", dijo el ministro en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

Ante esto, el responsable de Comunicación del PP señaló que López Aguilar había hecho "una de tantas declaraciones imprudentes de quien no debía estar ya en el cargo que ocupa", criticando de esta forma que compagine su labor en el ministerio con su condición de candidato socialista al gobierno de Canarias.

En la misma línea, recomendó a López Aguilar que, como cualquier "persona razonable y más tratándose del ministro de Justicia", se hubiera limitado a transmitir el "respeto" que le producía la decisión de los jueces.

DETENCIÓN DE ETARRA EN CATALUÑA

Durante la rueda de prensa, se le preguntó a Elorriaga por la detención de un supuesto etarra ayer en Cataluña que, según parece, podría haber querido preparar un atentado contra algún objetivo vinculado a la 'Copa América'.

Respondió que las primeras informaciones son "preocupantes", dado que ponen de manifiesto que "no cesa la coacción y chantaje" por parte de ETA. Además, dijo que convendría no pasar por alto que la banda terrorista sigue barajando la comisión de atentados "siempre" que le sea posible.

Elorriaga también aprovechó la ocasión para felicitar a las Fuerzas de Seguridad del Estado por haber acometido esta detención, aunque insistió en que sigue siendo necesario perseguir a personas que pretenden atentar "en territorio nacional".

REUNIÓN DEL PACTO ANTITERRORISTA

También se le interrogó sobre posibles novedades ligadas a la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Antiterrorista: El dirigente 'popular' quiso incidir en que las citas del Pacto han solido ir precedidas de citas informales y discretas en las que se han preparado "contenidos" y medidas concretas para combatir el terrorismo.

Además, apuntó que la última vez que el Gobierno anunció la convocatoria del Pacto, su Comisión no llegó a reunirse y, aunque no quiso precisar si su opinión es que en esta ocasión tampoco habría encuentro, reiteró que el PP no quiere únicamente una "foto", sino un "instrumento útil" para luchar contra ETA.

Finalmente, confirmó que los 'populares' han hecho un llamamiento a su militancia para que acuda "masivamente" a la manifestación contra el terrorismo que, el próximo día 3, ha organizado el Foro de Ermua en Madrid y confirmó que pondrán a disposición de los convocantes todos los medios de los que dispongan para que su iniciativa tenga éxito.