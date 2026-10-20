El juez del 'caso Leire' da 48 horas al PSOE para que aporte documentación sobre abogados tras no recibir contestación

Archivo - Leire Díez a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla para declarar por el caso ‘Leire Díez’, a 17 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' ha dado un plazo de dos días al PSOE para que aporte una serie de documentación relativa a la contratación de abogados o consultores, después de haberlo requerido a principios de octubre y no haber recibido "contestación alguna" por parte del partido.

Así lo ha ordenado el magistrado instructor de la causa, Santiago Pedraz, en una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que recuerda que solicita "la relación completa de letrados o despachos profesionales de abogacía y/o de consultoría que hayan sido contratados" por el PSOE, en cualquiera de sus órganos centrales o territoriales, entre 2021 y 2025.

Fue a principios de octubre cuando el juez acordó este requerimiento, en el que también reclamaba copia de la documentación o del expediente abierto que "haya permitido comprobar los servicios a prestar", bien sea a través de notas de encargo o contratos, para "conceder autorización para dicha contratación", así como la documentación aportada para dar por justificados los servicios prestados.

"Visto el tiempo transcurrido desde que se hizo el requerimiento a dicha asesoría jurídica sin que hasta la fecha este órgano judicial haya recibido contestación alguna, requiérase nuevamente al servicio jurídico del PSOE para que, en el plazo de dos días, dé cumplimiento al requerimiento judicial", señala.

La diligencia se enmarca en la instrucción del 'caso Leire Díez', en la que el juez investiga una presunta trama dirigida a desestabilizar causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno que habría sido liderada por el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinada por la exmilitante socialista Leire Díez.

En un informe incorporado a la causa, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil afirmó que la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, también imputada en la causa, "habría sido la persona encargada, con la intermediación de Díez y bajo las directrices de Cerdán, de falsear dos notas de encargo profesional".

Una de ellas habría sido con el despacho de abogados vinculado a Ismael Oliver, exabogado del exasesor ministerial Koldo García, y otra con Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán. Tanto Oliver como Teijelo están siendo investigados en esta causa.

Una de las líneas de investigación que sigue Pedraz es si el PSOE utilizó las mercantiles de Oliver y el exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías para canalizar pagos a Leire Díez como contraprestación por los servicios prestados en el marco de la presunta trama.