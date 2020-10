El juez de la causa de Rodríguez (Podemos) en el TS pregunta al fiscal si pide suplicatorio tras no comparecer

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El magistrado Antonio del Moral, que instruye la causa en el Tribunal Supremo contra el secretario de Organización de Unidas Podemos, Alberto Rodríguez, ha movido ficha tras la incomparecencia este martes del también diputado ante el alto tribunal, donde había sido citado para una declaración voluntaria como investigado en un presunto delito de atentado contra agentes de autoridad durante una protesta en 2014.

El magistrado ha preguntado a la Fiscalía si ve necesario instar o no el suplicatorio al Congreso para poder investigarle, han confirmado a Europa Press fuentes del alto tribunal.

El parlamentario anunció ayer, desde el "respeto a los procesos judiciales establecidos" no acogerse al ofrecimiento cursado por el instructor del alto tribunal. "En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica", según explicó ayer Rodríguez a través del partido.

Esta respuesta y la constatación de la incomparecencia del diputado en la sede del Supremo, donde había sido llamado este martes a las 11.00, han motivado que el magistrado haya resuelto solicitar a la Fiscalía que se posicione sobre la conveniencia o no de instar formalmente el suplicatorio al Congreso de los Diputados.

La Sala de lo Penal de este órgano acordó abrir causa al diputado de Unidas Podemos después de que el juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de la Laguna enviase testimonio de un procedimiento seguido contra él en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna en 2014 por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones durante una protesta.

Ahora, el Supremo podría emprender un procedimiento de imputación formal del diputado solicitando al Congreso un suplicatorio para poder investigarle. En la misma situación podría verse el líder del partido, Pablo Iglesias, en el caso de que la Sala de lo Penal del alto tribunal acoja la exposición razonada que ha elevado contra él el juez de la pieza 'Dina', que investigó el robo de datos del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham.

Sobre los hechos atribuidos a Rodríguez el Ministerio fiscal había presentado escrito de acusación calificando su conducta de delito de atentado contra agente de la autoridad y falta de lesiones, hechos por los que solicita la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta.

El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos del citado delito, pero al acreditar su condición de diputado, acordó la nulidad parcial de dicho auto en la parte que se refería al aforado.

PROTESTA POR LA LEY WERT

Lo hechos a investigar, según la Fiscalía, se remontan a 2014, cuando Rodríguez participaba en una protesta contra la LOMCE organizada coincidiendo con la visita a La Laguna (Tenerife) del entonces ministro de Educación del Gobierno del PP, José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral.

Según los atestados, la manifestación derivó en insultos a los agentes desplegados para proteger a las autoridades y lanzamiento de vallas y todo tipo de objetos, por lo que algunos agentes resultaron agredidos. Rodríguez se encontraría en un grupo de personas que habrían participado en agresiones, como 'pancartazos' y puñetazos, y su participación exacta en estos delitos deberá ser aclarada ahora por el Supremo.

Respecto a este mismo diputado, el Tribunal Supremo abrió una causa en 2017 por un delito de desorden público en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006 y, posteriormente, declaró extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.