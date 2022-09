La juez deniega a Baños un traductor en el juicio por desobediencia: "No voy a recibir su declaración en catalán"

La Fiscalía rebaja su petición de prisión de seis a cuatro meses

MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La titular del Juzgado de lo Penal Número 30 de Madrid ha rechazado que el exdiputado de la CUP en el Parlament de Cataluña Antonio Baños declare en catalán en el juicio que se sigue en su contra por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad por haberse negado a contestar a las preguntas de la acusación popular de Vox durante el juicio del procés, donde compareció como testigo en febrero de 2019.

"En la Comunidad de Madrid la lengua oficial es el español. Si quiere expresarse aquí tiene que expresarse en castellano. No le voy a designar un intérprete", ha dicho la magistrada Hortensia Oro-Pulido. "No voy a recibir su declaración en catalán porque no tengo ninguna obligación. Tiene obligación de expresarse en castellano. Piénseselo o hable con su abogado", ha añadido.

Desde la defensa de Baños han insistido en que la petición de intérprete no se ha hecho para el acusado, sino para el tribunal y la Fiscalía, porque Baños entiende perfectamente el castellano. La titular del Juzgado, sin embargo, se ha mantenido firme en su decisión, por lo que el exdiputado de la CUP ha renunciado a intervenir.

El abogado Carles López ha pedido hacer constar su protesta al considerar que al denegar el intérprete a Baños se ha cometido una vulneración de derechos fundamentales del acusado.

CUATRO MESES DE PRISIÓN

Aunque Baños en un principio se enfrentaba a una pena de seis meses de prisión por el delito de desobediencia grave, este jueves la Fiscalía ha rebajado su petición a cuatro meses de cárcel.

La representante del Ministerio Público ha insistido en que el exdiputado cometió un delito de desobediencia a la autoridad por su "reiterada negativa" a contestar a las preguntas de las partes que formaban parte del juicio del procés.

Ha recordado que, en calidad de testigo, Baños tenía la obligación de contestar y ha rechazado la posibilidad de que el tribunal vehiculara las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox. "Presidencia no puede hacer de intermediario entre el testigo y una de las partes", ha subrayado.

Este juicio tiene lugar un día después de que la portavoz de la CUP en la Cámara catalana, Eulàlia Reguant, fuese juzgada por los mismos hechos pero ante el Tribunal Supremo, por su condición de aforada al ser diputada en el Parlament. En el escrito de acusación presentado en abril de 2021, la Fiscalía pidió una pena de seis meses de prisión para Baños.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))