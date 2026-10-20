El juez fija la declaración voluntaria del socio de Aldama el 3 de diciembre como imputado en el 'caso hidrocarburos'

Archivo - El empresario dueño de la empresa Villafuel, Claudio Rivas, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 9 de julio de 2026, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso hidrocarburos' ha citado a declarar como investigado al empresario Claudio Rivas, socio del empresario también imputado Víctor de Aldama, el próximo 3 de diciembre, después de que él mismo pidiera hacerlo de forma voluntaria durante la última semana de la campaña electoral de las elecciones generales del 29 de noviembre.

En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor Santiago Pedraz fija la declaración de Rivas, dueño de la empresa Villafuel, supuesto epicentro de la causa, a partir de las 10.15 horas.

Fue la defensa de Rivas quien había pedido al magistrado que su defendido declarara en la semana de las elecciones generales, argumentando la pertinencia de esta fecha por "motivos de salud" del propio abogado. Finalmente, el instructor la señala cuatro días después.

En esta causa, en la que Hazte Oír lidera la acusación popular, el juez Pedraz investiga una red supuestamente liderada por Aldama y Rivas que habría defraudado fiscalmente 200 millones de euros desde el sector de los hidrocarburos.

El magistrado indaga en si el dinero del presunto fraude se desvió a cuentas portuguesas y diferentes operativas realizadas con los fondos transferidos a Portugal, entre las que se encontraría el retorno de los fondos a mercantiles españolas, adquisición de criptomonedas y la transferencia a terceros países.

El pasado mes de junio, Pedraz propuso juzgar a Rivas junto a más personas por presunto fraude de 148 millones de euros en el pago de IVA de hidrocarburos entre 2018 y 2021 en el marco del 'caso Gaslow'.