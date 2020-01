El juicio contra la cúpula de los Mossos en el 'procés' continúa mañana con la declaración del exdirector Pere Soler

Publicado 22/01/2020 17:22:09 CET

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El juicio en la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos d'Esquadra durante el proceso independentista catalán continúa mañana, jueves, con la declaración del que fue director general de la policía autonómica Pere Soler, quien accedió a este cargo sólo dos meses y medio antes del referéndum ilegal del 1 de octubre.

Junto al mayor de los Mossos José Luis Trapero y el ex secretario general de Interior de la Generalitat César Puig, Soler se enfrenta a una petición fiscal de 11 años de prisión por un delito de rebelión por los sucesos ocurridos en Cataluña en el otoño de 2017.

El Ministerio Público considera que Trapero, Puig y Soler cooperaron de forma "decisiva, consciente e intencionada" con los líderes independentistas tanto en los sucesos del 20 y 21 de septiembre de 2017 frente a la Consejería de Economía como durante el referéndum ilegal, tal y como consta en el escrito de acusación.

En su opinión, los acusados promovieron una "inacción y dejación de funciones" de los Mossos para que los líderes independentistas pudieran alcanzar sus objetivos, ya que entiende que Puig, Soler y Trapero, "cada uno desde su cargo y responsabilidad, se sumaron al plan secesionista poniendo a disposición de éste la actuación del cuerpo policial".

DEFIENDE QUE NO DIO ÓRDENES OPERATIVAS

Sin embargo, Soler no está de acuerdo con este planteamiento, pues, según asegura en su escrito de defensa, "no participó ni directa ni indirectamente en los trabajos legislativos y prelegislativos" tendentes a la aprobación de las llamadas leyes de desconexión --ley de referéndum y ley de transitoriedad jurídica-- ni llevó a cabo ningún "cambio de directrices en cuanto a cuestiones operativas y técnicas de los dispositivos, decisiones que siguieron siendo tomadas de forma autónoma por parte de Mossos".

"Siempre fue la voluntad de la Conselleria de Interior (y, en concreto, la del señor Soler) la de abstraer a los Mossos, en su condición de policía judicial, de los compromisos y horizontes políticos del Govern (en particular, el de la celebración del pretendido referéndum de autodeterminación), garantizando la total autonomía operativa del Cuerpo en cumplimiento de las órdenes dictadas por los jueces y tribunales", remarca el escrito.

Esta ha sido la defensa que hará este jueves el abogado de Soler, Cristóbal Martell, durante el interrogatorio, tal y como ya se ha podido vislumbrar con las preguntas que el letrado ha dirigido al mayor Trapero durante la comparecencia de éste en el juicio.

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Según el exjefe de los Mossos, Pere Soler no dio órdenes operativas ni durante el asedio a la Consejería de Economía ni durante el referéndum del 1-O, tampoco en la preparación del dispositivo de la policía autonómica para ese día. Ha recalcado que las competencias del exdirector se centraban en los recursos humanos y materiales que requería el Cuerpo y en este sentido ha afirmado que Soler aprobó todas las solicitudes que le fueron remitidas por parte de los mandos policiales.

Después de la declaración del ex director general en el juicio, será el turno del cuarto y último acusado, César Puig, quien alega en su escrito de defensa que no tenía ninguna competencia sobre los Mossos d'Esquadra y, por tanto, no pudo ordenarles que actuasen o dejasen de actuar para favorecer el referéndum.

De lo declarado por Trapero se extrae que "no era propio" que Puig diera instrucciones operativas a los Mossos, mucho menos cuando actuaban en cumplimiento de órdenes judiciales, como fue el caso del 1 de octubre. También ha subrayado que desde la Secretaría General de Interior que él mandaba se satisfizo cualquier solicitud que llegara desde los mandos de la policía autonómica.