Junqueras respalda a Rufián por sus críticas a Puigdemont y su entorno por haberse reunido con representantes rusos

Lamenta que Juan Carlos I no sea juzgado en España por "robar a manos llenas" mientras que él fue condenado por "pensar" en gastar en el 1-O

BARCELONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha respaldado hoy al portavoz de su partido en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, que criticó los contactos del entorno del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont con representantes rusos. Al respecto ha dicho sobre Rufián que "es un personaje extraordinario".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, Junqueras apoyaba así las afirmaciones de Rufián en las que éste aseguraba, en referencia a Puigdemont y su entorno, que "eran señoritos que se paseaban por Europa reuniéndose con la gente equivocada pensándose que eran James Bond. Es una frivolidad. No nos representan".

El dirigente republicano catalán ha considerado, al ser preguntado por este asunto, que su compañero de partido "es un personaje extraordinario y hace un trabajo extraordinario".

No obstante, cree que se debería dejar atrás este asunto y que no se genere una polémica cada vez que se opine sobre alguna cuestión: "Hay mucha gente que dice muchas cosas y no pasa nada".

Oriol Junqueras también ha lamentado que el Rey emérito Juan Carlos I no sea juzgado en España por haber "robado a manos llenas", después de que el Tribunal Superior de Londres haya determinado que el rey emérito no tiene inmunidad en Reino Unido.

En este sentido, ha criticado que él fuera condenado a 13 años de cárcel y no pueda ejercer como profesor en la universidad por "haber pensado en la posibilidad de hacer un gasto de cara a un referéndum" mientras que el Rey no va a ser juzgado en España.

"Que habiendo robado a manos llenas y que se pasee impunemente, clama al sentido más básico de justicia de cualquier persona del mundo", ha criticado el presidente de ERC.

Preguntado por que el Tribunal Constitucional (TC) haya desestimado su recurso contra la sentencia del 1-O con tres votos discrepantes, Junqueras ha defendido que ahora se abre la oportunidad de ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo y confía en que "vaya en la misma dirección en la que han ido estos votos particulares".