Junts presume de que su voto de enero contra la ley ha permitido una amnistía "integral" y de "aplicación inmediata"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha reivindicado este jueves la decisión de su partido de no apoyar la proposición de Ley de Aministía el pasado 30 de enero porque ha permitido que, ahora así, se haya pactado con el PSOE y ERC una norma "integral, para todo el mundo y de aplicación inmediata".

"Cuando Junts vota no es porque tenemos motivos para votar que no. Igualmente, cuando Junts por Cataluña vota sí es porque tiene motivos para votar que sí. Y cuando hay que tomar decisiones que son difíciles, que son complicadas, pero que son necesarias, también lo hacemos", ha enfatizado, agradeciendo el trabajo de los "técnicos" que han alumbrado este pacto, en especial al ex diputado Josep Pagès y al abogado Gonzalo Boye.

NO APLICAR LA LEY SERÁ "PREVARICAR"

En declaraciones en el Congreso, la diputada independnetista ha hecho hincapié en que esta norma se tiene que aplicar, como, a su juicio, ha dejado claro la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, con lo que, si algún juez tiene la tentación de no hacerlo, estará "prevaricando".

Nogueras ha puesto en valor los cambios introducidos en materia de terrorismo, traición y malversación. "Esta ley, a diferencia de la del 30 de enero, corta de raíz la posibilidad de que la cúpula judicial española siga avanzando en sus fabulaciones. Un terrorista no es aquella persona que exerce su derecho a la manifestación", ha remarcado.

Asimismo, ha explicado que con esta norma no se deroga el Código Penal. "Lo que sí se hace es elevar o internacionalizar la ley y la interpretación de los conceptos de, por ejemplo, terrorismo o traición, quedarán acotados a la interpretación del derecho internacional" que, ha dicho, "es inapelable".

Además, ha desvinculado el pacto en torno a esta ley con la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2024. "No tiene nada que ver", ha asegurando, recordando en su acuerdo de investidura con el PSOE habla de ir "de acuerdo en acuerdo". "Una cosa es la amnistía y otra cosa son los Presupuestos", ha zanjado.