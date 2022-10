Junts rechaza la "nueva trampa" del Gobierno con la sedición y acusa de "servilismo" a una ERC "anestesiada"

Nogueras: "Algunos han acabado siendo prescindibles, dejando en blanco la hoja de grandes logros"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha rechazado este miércoles la "nueva trampa" que, a su juicio, ha desplegado el Gobierno con la idea de rebajar a la mitad las penas del delito de sedición, ya que defiende su derogación completa, y se ha despachado contra ERC, acusándola de "servilismo" y de haberse dejado "anestesiar" por el Ejecutivo de coalición.

Nogueras ha dedicado su turno para defender la enmienda de totalidad que Junts ha presentado a los Presupuestos para 2023 a desdeñar los acuerdos que los republicanos vienen alcanzando con el Gobierno tanto en el marco de la Mesa de diálogo sobre Cataluña como a nivel parlamentario.

"¿No iban a desjudializar la política en la Mesa de diálogo con ERC? ¿Dónde está la amnistía, señora ministra?", le ha espetado a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, recriminándole que no se haya retirado a la Abogacía del Estado de las causas aún pendientes a cuenta del 'procés'.

Según Nogueras, esa promesa de "desjudicialización" del conflicto catalán es un "nuevo cuento más" del Gobierno, igual que la supuesta reforma del delito de sedición. Por eso ha dejado claro que a Junts sólo le servirá que se saque del Código Penal y que el Gobierno "cometerá un error histórico" y hará "el ridículo" si se limita a rebajar las penas de un delito que, según ha dicho, no existe en la Unión Europea.

COBARDÍA Y PACTOS DE PACOTILLA

En este punto, ha criticado a la "mal llamada izquierda" que "aplaude" cuando el PSOE hace "alguna gesticulación por insuficiente o absurda que sea. "Es una pena ver que la cobardía de algunos haga que se mantenga el país en manos de la derecha", ha deslizado.

Nogueras también ha descalificado el "pacto de pacotilla" que, a su juicio, se selló en la Mesa de diálogo y por el que el Gobierno intentaría promover el uso del catalán en el Parlamento Europeo. La portavoz de Junts no se cree que el Gobierno "vaya a mover un dedo" para lograr que el catalán pueda usarse en Bruselas y Estrasburgo cuando ni siquiera se puede utilizar en el Congreso.

"La lista de tomaduras de pelo del Gobierno es interminable: 'Pegasus', Netflix, Ley audivisual, ley mordaza, ley de telecos...", ha apostillado, incluyendo en la misma los Presupuestos para 2023, ya que da por hecho que, como los anteriores, no se van a cumplir, en concreto en lo relativo a Cataluña.

¿DE QUÉ HAN SERVIDO TODAS LAS RENUNCIAS?

Junts ha arremetido contra quienes, "a pesar del teatro de los últimos días", no han presentado enmienda de totalidad a las cuentas con el argumento de que quieren dar margen a la negociación. "¿Para negociar qué? ¿De qué ha servido todo ese servilismo, toda esa renuncia? El dinero no ha llegado, tenemos menos competencias que antes, hay más de 4.000 represaliados y no habrá jamás amnistía", ha sentenciado.

Y en clara referencia al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha soltado: "Quizás algunos acaben aprendiendo algo porque han acabado siendo prescindibles y han dejado en blanco la hoja de grandes logros".

"Ustedes repiten con orgullo que han anestesiado al catalanismo, no se equivoque, han anestesiado a un partido catalán, que es muy diferente", le ha dicho a Montero, después de recalcarle que Junts no juega "al intercambio de cromitos" cuando negocia presupuestos. "Si negociamos 100, me paga 100 y si no lo hace, un voto nuestro va a costar 100 veces más caro la próxima vez, por eso prefieren pactar con quien le sale más barato", ha zanjado.