Jupol denuncia la "extrema gravedad" de los disturbios en Barcelona: "España parece un paraíso criminal"

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Furgones de los Mossos d'Esquadra tienen blindada la plaza Catalunya de Barcelona desde este sábado por la tarde, donde han empezado a hacer algunas cargas pa - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Jupol, Ibón Domínguez, ha asegurado que los disturbios registrados en Barcelona este sábado constituyen el "máximo exponente" de la deriva de la seguridad en España y ha reclamado un endurecimiento legislativo "urgente" para reforzar el principio de autoridad de los agentes porque España "ya se está pareciendo a un paraíso criminal".

"Actualmente existe una sensación de absoluta impunidad y España está pareciendo ya un paraíso criminal", ha advertido el portavoz que ha trasladado su apoyo a los Mossos d'Esquadra y a la Guardia Urbana tras los altercados.

Domínguez ha aludido a los episodios de "pillaje" registrados durante los disturbios, que, según los datos que ha citado, afectaron a más de 23 comercios y se saldaron con 128 detenidos y 15 agentes lesionados, cuatro de ellos de gravedad. El portavoz ha enviado su apoyo a los policías heridos y les ha deseado una "pronta y total recuperación".

"Lo que ayer sucedió en Barcelona y en Cataluña es el máximo exponente de la deriva actual de este país en cuanto a seguridad. Estamos viendo como las autoridades, en vez de reconocer un problema real y grave, intentan imponer su relato y argumentario político al no reconocer una realidad grave que nos está costando la seguridad y el mantenimiento del orden público ya en España, exactamente igual que en Francia", ha asegurado.

Ante esta situación, el sindicato ha reclamado un endurecimiento legislativo "urgente que brinde y reconozca el principio de autoridad" de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, ha pedido que el Estado respalde de forma contundente la actuación policial y ha criticado que se siga "criminalizando a la Policía desde las instituciones".

"La Policía tiene que actuar de forma contundente para acabar con estas revueltas y estos pillajes", ha apostillado Domínguez.