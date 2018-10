La justicia alemana archiva el caso Puigdemont

Publicado 20/07/2018 17:06:24 CET

Schleswig/Madrid, 20 jul (dpa/ep)

La Justicia alemana levantó hoy la orden de prisión provisional con medidas cautelares que pesaba sobre el expresidente catalán Carles Puigdemont para su entrega a España y dio por terminado el caso, con lo que el político queda libre para moverse por cualquier país a excepción de España.

La decisión fue comunicada por una portavoz del Tribunal Superior del estado de Schleswig-Holstein un día después de que el Tribunal Supremo de España retirase la orden europea de detención por la que fue arrestado Puigdemont el 25 de marzo en el norte de Alemania.

Poco antes, la Fiscalía general de esta región alemana había solicitado el levantamiento de las medidas cautelares tras recibir la notificación oficial de Madrid. Puigdemont estuvo tras su detención 12 días en prisión, tras los cuales fue dejado en libertad bajo fianza.

Ahora, al levantarse la orden de detención, finaliza el proceso judicial en Alemania y Puigdemont podrá dejar el país en el que quedó retenido durante casi cuatro meses.

El recurso que preveía interponer la defensa de Puigdemont contra la resolución del tribunal de Schleswig-Holstein ante el Constitucional alemán ya no será necesaria. "No se puede presentar porque ya no hay causa", explicó a dpa uno de los abogados españoles de Puigdemont, Gonzalo Boye.

El letrado no descartó que "en algún momento" la Justicia española curse una nueva orden de detención europea contra el líder independentista, aunque no se espera que sea en este momento. "Estaremos preparados para cuando lo hagan", señaló.