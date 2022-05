Justicia defiende el trabajo de la Abogacía en el caso Atristain y dice que respetará la decisión del TEDH

Asegura que ahora es el turno del Tribunal Supremo, que tiene pendiente resolver el recurso de revisión presentado por el etarra

El Ministerio de Justicia defiende el trabajo de la Abogacía del Estado tras la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de rechazar el recurso que presentó contra la sentencia que condenó a España por vulnerar el derecho a un proceso justo del etarra Xavier Atristain y asegura que hizo los "esfuerzos necesarios" para revocar el fallo de Estrasburgo.

Fuentes ministeriales han asegurado a Europa Press que el Gobierno de España ha hecho "todo" lo que tenía que hacer y lo que estaba en su mano al recurrir la decisión del TEDH en relación a este caso. Han recordado, sin embargo, que el asunto era "muy grave" --tal y como ya dijo públicamente la ministra Pilar Llop-- toda vez que el tribunal dictaminó que la Justicia española habían vulnerado el derecho a un juicio justo de Atristain.

Ayer lunes se dio a conocer que la noticia de que el TEDH rechazaba el recurso presentado por España, aunque no trascendieron los argumentos por los que se adoptó esta decisión. Al no ser atendida la petición, el fallo --que obliga al Estado español a indemnizar a Atristain con 12.000 euros en concepto de daño moral y 8.000 por costas y gastos-- pasa a ser firme.

Así las cosas, desde el Ministerio han insistido en que respetan las decisiones de los tribunales y han subrayado que ahora es el turno del Tribunal Supremo, que debe resolver el recurso de revisión que presentó la defensa de Atristain después de que el pasado 18 de enero el TEDH fallara a su favor.

RECURSO ANTE EL SUPREMO

En concreto, el Supremo debe resolver el recurso de revisión presentado contra la sentencia que confirmó la condena del etarra. La viabilidad de este recurso estaba condicionada a la firmeza de la sentencia que dictó el TEDH, por lo que el Alto Tribunal ha tenido que preguntar a la Abogacía del Estado si recurría o no.

Una vez que los servicios jurídicos del Estado confirmaron que presentarían escrito ante Estrasburgo, el tribunal debía esperar hasta que el TEDH decidiera si lo aceptaba o no. Ahora que lo ha rechazado y el fallo pasa a ser firme, el Supremo responderá al recurso de revisión y determinará cómo se aplicará la sentencia.

Cabe recordar que Atristain acudió a Estrasburgo para denunciar que mientras estuvo incomunicado en prisión preventiva se le negó el acceso a un letrado de su elección y fue interrogado por la Policía sin la presencia de un abogado, lo que --según dice-- le llevó a hacer declaraciones autoincriminatorias que derivaron en la condena de 17 años.

El preso basaba su recurso en el artículo 6.1 y el 6.3.c del Convenio Europeo de Derechos Humanos y preguntaba al TEDH si se puede considerar que la detención en régimen de incomunicación, que sólo ofrece al detenido un abogado de oficio como representante legal y le priva de un abogado de su elección, cumple con los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte.

El TEDH consideró que las declaraciones del etarra en comisaría sirvieron significativamente de base para su condena y añadieron que la Audiencia Nacional no abordó las denuncias relativas a que el abogado de oficio no había podido contactar con el demandante en ese momento. Para Estrasburgo no hubo equidad en el procedimiento, ya que se impidió que el abogado de oficio tuviera acceso al acusado y porque no pudo ser asistido por un letrado de su elección.