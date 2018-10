Lastra anuncia que los políticos perderán también el aforamiento para delitos de corrupción con la reforma del Gobierno

Actualizado 21/09/2018 12:34:46 CET

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Adriana Lastra, ha anunciado este viernes que los políticos perderán el aforamiento para aquellos delitos relacionados con la corrupción según la reforma de la Constitución que quiere aprobar el Gobierno de Pedro Sánchez.

Así lo ha adelantado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que la propuesta del PSOE consiste en quitar el aforamiento a los políticos para que aquellos delitos que se puedan cometer en el ámbito personal, por lo que, según ha recalcado, los políticos no estarían aforados para delitos de corrupción.

"La propuesta consiste en que si yo salgo a la Tribuna y digo que quiero que se ilegalice la Fundación Franco porque considero que genera odio, que a mi no me puedan demandar por eso, que si me demandan, yo esté aforada, pero que todos aquellos que sean delitos de corrupción evidentemente estén fuera del aforamiento", ha explicitado la portavoz socialista.

Según Lastra, esta condición "es el mínimo común denominador" de todos los grupos parlamentarios para poder realizar esta reforma electoral en la que el Gobierno, durante la reunión del Consejo de Ministros de este viernes, tiene previsto aprobar los trabajos para poder llevarla a cabo.

Para poder realizar la propuesta del PSOE, sería necesaria la modificación de los artículos 71.3 y 102.1 de la Constitución española, con el objetivo de suprimir el aforamiento de los cargos públicos salvo "en el ejercicio estricto de sus funciones y durante la duración del cargo".

EL PSOE NO TIENE PREVISTO LIMITAR LA INVIOLABILIDAD DEL REY

Ante la exigencia de Unidos Podemos de limitar la inviolabilidad del Rey para apoyar la propuesta del Gobierno de reformar la Constitución para eliminar los aforamientos, Lastra ha defendido que los artículos referidos al Jefe del Estado requieren una reforma agravada y el PSOE actualmente no lo tiene previsto.

"Cada grupo parlamentario tiene su propuesta y la nuestra es modificar aforamientos a políticos, entre otras cosas porque eso significa una modificación simple de la Constitución. Cuando hablamos de modificar otros artículos como el referido al Jefe del Estado, hablamos de incluso disolver el Parlamento", ha sentenciado Lastra.