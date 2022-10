Lesmes convoca Pleno del CGPJ para el día 13 mientras los vocales apuran los contactos sobre los nombramientos al TC

Se espera que presida la reunión alejando así su eventual dimisión hasta después del 12 de octubre

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, ha convocado un Pleno extraordinario para el 13 de octubre, para dar cuenta del estado de las negociaciones sobre los dos nombramientos para el Tribunal Constitucional (TC), algo para lo que los vocales apuran los contactos, lo que parece alejar su eventual dimisión, ya que se espera que encabece este cónclave.

Según ha informado el CGPJ, se ha seguido el calendario pactado en el Pleno anterior, el del 29 de septiembre, cuando se estableció que, si el 5 de octubre los negociadores llegaban a un acuerdo sobre los dos aspirantes al TC, al día siguiente habría un Pleno para formalizarlo; y que, en caso contrario, se volverían a ver el 13.

El Consejo ha aclarado que "el Pleno se celebrará con un único punto en el orden del día: evaluar los trabajos llevados a cabo por la comisión negociadora y, en su caso, valorar posibles candidaturas al Tribunal Constitucional".

Las fuentes consultadas por Europa Press indican que cabe esperar que Lesmes presida este Pleno, lo que supondría aplazar su posible renuncia hasta después de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

No obstante, otras fuentes advierten de que en el contexto actual, extremadamente volátil, no puede asumirse nada. De hecho, las fuentes apuntaban a principio de semana que la partida de Lesmes era inminente.

El punto de inflexión fue la reunión celebrada el miércoles entre los negociadores de los sectores progresista y conservador, la tercera ya, que acabó nuevamente sin acuerdo sobre el TC.

NUEVO 'MODUS OPERANDI'

Los conservadores adujeron que seguían sin encontrar candidatos al TC y que había que esperar a ver si la reciente visita del comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, a España --que tuvo lugar entre el 28 y el 30 de septiembre-- para desbloquear la renovación del CGPJ daba sus frutos.

Sin embargo, los portavoces del ala progresista interpretaron esto como un nuevo bloqueo, por lo que avisaron de que desde ese mismo momento abrirían "vías alternativas" de negociación, que pasan por tantear a los vocales 'moderados' del sector conservador.

Según las citadas fuentes, los contactos entre vocales de uno y otro lado se han sucedido desde entonces sin que se hayan producido grandes avances. El sector progresista suma ocho votos, por lo que necesita recabar cuatro conservadores para alcanzar el umbral mínimo de 12 que requieren los nombramientos al TC. En estos momentos, habría conseguido incorporar a dos 'moderados' pero aún faltaría al menos uno y la idea es lograr una mayoría más amplia.

Cabe recordar que durante la apertura del año judicial, el pasado 7 de septiembre, Lesmes dijo que dimitiría en "semanas", no en "meses", si no había avances concretos entre PSOE y PP para renovar el CGPJ --que lleva casi cuatro años caducado--, pero añadió que no se iría hasta dejar encaminados los nombramientos al TC.

Desde el sector conservador, sostienen que hay indicios de algún progreso en los contactos para elegir un nuevo Consejo, aunque desde el bando progresista recalcan que no les consta.