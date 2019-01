Lesmes pide a los nuevos jueces que defiendan el "carácter irrenunciable" del imperio de la ley

Publicado 08/01/2019 12:23:37 CET

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo en funciones, Carlos Lesmes, ha pedido este martes a los nuevos jueces que defiendan "el carácter irrenunciable" del imperio de la ley y el respeto a los derechos individuales y colectivos que protegen los postulados "más básicos de la convivencia".

Así lo ha dicho en el acto formal de entrega de despachos a los integrantes de la sexagésimo octava promoción de la Escuela Judicial, que ha sido presidido por el Rey Felipe VI, y que en esta edición se ha trasladado a Madrid con motivo del 40 aniversario de la Constitución.

Durante su discurso, Lesmes ha compartido la "alegría" de las 40 mujeres y 23 hombres que reciben hoy sus despachos, pero les ha advertido de que la tarea y "responsabilidad" que tienen encomendada a partir de ahora "no estará exenta de dificultades". "Las decisiones que tendréis que tomar no será fáciles y, ciertamente, no siempre los jueces desarrollamos nuestra labor en unas condiciones óptimas", ha indicado.

Por ello, Lesmes --en funciones como máximo representante del órgano de gobierno de los jueces desde el pasado 4 diciembre, cuando expiró su mandato-- ha pedido a estos nuevos miembros de la carrera judicial que con sus decisiones contribuyan "a la paz social" y defiendan "el carácter irrenunciable de los principios y postulados más básicos de nuestra convivencia: el imperio de la ley y el respeto a los derechos individuales y colectivos".

