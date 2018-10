Levy exige a Sánchez que "pare ya los pies" a Torra y considera "decepcionante" la respuesta del Gobierno al ultimátum

Publicado 03/10/2018 10:37:45 CET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "pare ya los pies" al president de la Generalitat, Quim Torra, después de que lanzara un ultimátum al Gobierno para que proponga un referéndum de autodeterminación en Cataluña en el plazo de un mes. Para el PP resultó "decepcionante" la respuesta del Gobierno ante la "gravedad" de las palabras de Torra.

"Las palabras de la portavoz del Gobierno no fueron lo suficientemente contundentes ante la gravedad de las palabras de Torra. O a Torra se le paran los pies ya o va a continuar con la escalada de tensión", ha avisado Levy en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

La también diputada en el Parlament de Cataluña ha asegurado que en un tema de Estado como la crisis catalana el Ejecutivo socialista cuenta con el apoyo del PP, sin embargo ha reivindicado la "experiencia" de los 'populares' en la gestión de la respuesta al independentismo, al haber impulsado la aplicación del artículo 155 de la Constitución el pasado año.

Torra aseguró este martes que retirará el apoyo a parlamentario al Gobierno en el Congreso de los Diputados si no plantea un referéndum en un mes. Según el president catalán el independentismo "no podrá garantizar ningún tipo de estabilidad" en las Cortes si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de noviembre no formula una propuesta de referéndum de autodeterminación.

"ERROR" DEJAR ACTUAR A TORRA

A su juicio, el Ejecutivo tendría que enviar el requerimiento previo a la Generalitat para aplicar el 155 y de esta forma activar el mecanismo constitucional. "Veríamos su contestación, si piensa respetar la legalidad y el marco de convivencia Constitución", ha apuntado.

Para Levy sería un "error" persistir en dejar actuar a los independentistas ya que, Torra "va en la misma dirección" que Puigdemont y "quiere seguir avanzando". "No nos podemos permitir tener presidente autonómico que alienta la violencia. Hay mecanismos y debería actuarse", ha zanjado.

Sobre el planteamiento del Gobierno, que sigue apostando por la política de distensión con las autoridades catalanas, ha asegurado que si no plantea el 155 y la situación "se le va de las manos", "lo mejor" es que convoque elecciones.